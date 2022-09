Grande Fratello Vip 29 settembre, diretta: Giovanni Ciacci parla della sua sieropositività, presente Adriana Volpe

Condividi su

Giovedì 29 settembre, dalle ore 21:45 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. A condurre Alfonso Signorini, supportato in studio dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Presente anche Giulia Salemi, che legge in diretta i commenti provenienti dai social. Durante la diretta si affronta il tema della sieropositività, con Giovanni Ciacci che racconta la sua testimonianza. Tra le ospiti attese c’è Adriana Volpe, che oltre a supportare l’amico Ciacci si confronta con Sonia Bruganelli.

Grande Fratello Vip 29 settembre, inizia la diretta

Prende il via il Grande Fratello Vip del 29 settembre. Dopo i saluti di rito, il conduttore Alfonso Signorini si collega con i Vipponi e approfondisce le condizioni di salute di Cristina Quaranta, negli scorsi anni svenuta dentro la Casa. La showgirl rassicura tutti sulle sue condizioni. Il primo argomento della serata è il rapporto tra Marco Bellavia e Pamela Prati. Una clip mostra ai diretti interessati ciò che pensano di loro gli inquilini del loft: l’ex conduttore di Bim Bum Bam è attaccato da quasi tutti. Bellavia si definisce “non equilibrato“. Secondo Ciacci, il collega concorrente “si attacca alla Prati per avere visibilità“. Sonia Bruganelli: “Marco si sta rendendo conto che agli altri non importa nulla di quello che lui sente. C’è un branco che lo vede in difficoltà e, per questo, sta cercando di mangiarlo“.

Il Grande Fratello Vip del 29 settembre prosegue. Si parla del rapporto che l’intero cast ha con Antonella Fiordelisi. Quest’ultima ritiene Giaele, Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta “le più insopportabili“.