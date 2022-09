Stasera in tv venerdì 30 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 30 settembre 2022. Su Raitre, il film commedia I predatori con Pietro Castellitto. Su Nove, invece il varietà Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 30 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la nuova edizione del varietà Tale e Quale Show. Carlo Conti apre la 12° stagione dello show. Anche quest’anno 10 vip (6 donne e 4 uomini) provano ad imitare le star della musica. Tra loro Gilles Rocca, Antonino, Valeria Marini e Alessandra Mussolini. A valutare le loro esibizioni tornano Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Su Raidue, invece, alle 21.20, il film documentario Le ultime parole del boss. Antonio Mattone racconta la drammatica storia di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale assassinato il 14 aprile 1981 per ordine del boss della camorra Raffaele Cutolo che, recluso proprio a Poggioreale, non sopportava che Salvia non volesse accordargli un trattamento di favore.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Daniel Harding e Paul Lewis. Il giugno scorso, Daniel Harding è tornato a dirigere l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia in un concerto con un altro grande musicista inglese: il pianista Paul Lewis. In programma musiche di Grieg e Strauss.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Gianluigi Nuzzi continua ad aggiornare gli spettatori sui casi di cronaca che da anni interessano l’opinione pubblica. Come quello di Angela Celentano, scomparsa nel 1996 quando aveva 3 anni. Di recente in Messico è stata individuata una ragazza che somiglia molto a una delle sorelle di Angela.

Su Canale 5, invece, alle 21.20, la prima puntata della fiction Viola come il mare, con Francesca Chillemi, Can Yaman, Simona Cavallari. La giornalista Viola (Francesca Chillemi) torna nella sua Palermo dopo anni trascorsi a Parigi. La giovane ottiene un lavoro come cronista di nera e così conosce l’affascinante ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman). Nello stesso tempo, Viola cerca il padre che non vede da molti anni.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Si torna a parlare di elezioni in compagnia della “banda” di Diego Bianchi: gli danno manforte il vignettista e coautore Makkox, il cantautore Roberto Angelini e i giornalisti Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Debutta in chiaro la 11° edizione del talent. 12 le puntate, tre i giurati: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ogni aspirante concorrente deve preparare un piatto sulla base degli alimenti scelti in precedenza nella dispensa.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Anche nel secondo live dello show di Maurizio Crozza si parla delle elezioni del 25 settembre. Tra le nuove imitazioni del comico genovese il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi con le sue massime su come cuocere la pasta.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Benedetta Parodi e i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia sono pronti a lanciare una golosissima nuova sfida ai pasticcieri, con un ingrediente tra i più amati al mondo: il cioccolato.

I film di questa sera venerdì 30 settembre 2022

Su Raitre, alle 21.25, il film commedia del 2020, di Pietro Castellitto, I predatori, con Pietro Castellitto, Massimo Popolizio, Anita Caprioli. A Roma, tra centro città e periferia, s’incrociano le vicende di due famiglie diversissime tra loro: i Pavone, ricchi, colti e borghesi, e i Vismara, rozzi e di simpatie neofasciste. A creare un punto d’incontro tra queste realtà opposte è Federico Pavone (Pietro Castellitto), uno stralunato studente di filosofia.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’azione del 1982, di Ted Kotcheff, Rambo, con Sylvester Stallone. Il reduce del Vietnam John Rambo (Sylvester Stallone) arriva in una cittadina di provincia alla ricerca di un commilitone. Lì, però, lo sceriffo Teasle (Brian Dennehy) lo arresta senza motivo. Picchiato dagli agenti, Rambo fugge e, utilizzando le tattiche che ben conosce, scatena una vera e propria guerra.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Clint Eastwood, Fino a prova contraria, con Clint Eastwood, Denis Leary. Un reporter deve fare un servizio su un condannato a morte. Ma scopre delle incongruenze nelle testimonianze che l’hanno inchiodato e si convince della sua innocenza.

Stasera in tv venerdì 30 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Michael Mailer, Swing – Cuore da campioni, con David James Elliott. Nel 1999, Murphy, veterano dell’esercito, è il nuovo allenatore della squadra di canottaggio di un college americano. Insegnerà ai giovani atleti come “fare squadra”.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film fantastico del 2015, di Guillermo del Toro, Crimson Peak, con Mia Wasikowska. Edith, aspirante scrittrice, sposa l’anticonformista Tom e si trasferisce a Crimson Peak, dove l’uomo vive con la sorella Lucille. Ma ben presto, i segreti del posto incominciano a perseguitarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Kazuaki Kiriya, Last Knights, con Clive Owen. Il prode cavaliere Raiden viene nominato erede dal suo signore Bartok. Ma Mott, malvagio emissario dell’imperatore, ostacola la successione impadronendosi del feudo.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2013, di Brad Anderson, The Call, con Halle Berry, Morris Chestnut. Jordan, un’operatrice del pronto intervento, è in crisi perché non è riuscita a salvare una ragazza che era stata rapita. Dopo sei mesi, un’altra giovane chiede aiuto.