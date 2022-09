X Factor diretta 29 settembre 2022: terza puntata, le ultime Auditions

Condividi su

Giovedì 29 settembre, a partire dalle 21.15, su Sky va in onda la terza puntata di X Factor 2022, condotta da Francesca Michielin. La giuria è formata da Rkomi, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez.

E’ l’ultimo appuntamento dedicato alle auditions. I concorrenti che non sono riusciti a convincere i giudici dovranno affrontare le Room Audition, dove avranno un’altra possibilità di esibirsi. Solo i più meritevoli potranno accedere ai Bootcamp.

X Factor 2022, diretta 29 settembre 2022, la terza puntata

Nella diretta del 29 settembre Francesca Michielin annuncia ai telespettatori che si tratta dell’ultimo appuntamento di Auditions e i giudici devono ascoltare gli ultimi concorrenti prima delle scelte finali.

Il primo a salire sul palco è Jacopo, in arte Jaco, e viene da Venezia. Ha iniziato a cantare a 16 anni e il suo genere è cantautorato elettronico. Canta Il Mondo di Jimmy Fontana in una versione surreale. Standing ovation da parte del pubblico. Solo commenti positivi da parte dei giudici per l’originalità della cover. Conquista quattro sì.

Arrivano i The Violent End. Alessio, Lorenzo e Tommaso suonano insieme da circa 2 anni. Hanno scelto Curami dei CCCP, rivisitandolo con il giusto graffio. Anche per loro quattro sì.

Bruno Bug invece viene da Bisceglie. Ha 25 anni, lavora, studia informatica e fa rap. Propone il suo brano inedito Fresh & Clean. Secondo i giudici il brano è un po’ debole in quanto necessita di migliorare in alcuni punti. Riescono però a percepire da tanto tempo fa freestyle. Sì da parte solo di Fedez, Dargen D’Amico. Non sono sufficienti per poter passare.

Giulia di Capua ha solo 16 anni e canta il brano Ghiaccio. Nonostante sia un po’ acerba l’unico a dirle di no è Fedez. Arman Chauding invece ha 19 anni, è di origini pakistane e propone il brano Cow. Tre sì e il no di Rkomi.

Prossima protagonista è Michele Sechi che, accompagnandosi con la chitarra, canta Stay. La sua versione non è riuscita a colpire Fedez. Ottiene però tre sì.

X Factor, le altre esibizioni

Si esibisce Delì Lin. Ha18 anni, vive a Treviso ma ha origini cinesi. Incanta il pubblico con la sua versione delicata di Edge of Desire, accompagnandosi con la chitarra. Conquista quattro sì e lunghi applausi.

Luigi Baldi viene da Secondigliano. E’ cresciuto con la madre e la nonna. Ha scelto di proporre il suo brano Kairos. E’ un brano rap in napoletano che racconta una storia drammatica. Un testo molto intenso che ha forse convinto meno nell’aspetto musicale. Conquista lo stesso quattro sì.

Cinzia Zaccaroni è un’insegnante di canto e suona il basso. Interpreta Into the groove di Madonna in una versione così magnetica e ipnotica che le fa conquistare quattro sì senza esitazioni. I giudici infatti la riempiono di complimenti.