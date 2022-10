Discovering Canary Islands, dal 13 ottobre arriva il primo reality show di Rakuten TV

Condividi su

Da giovedì 13 ottobre è disponibile Discovering Canary Islands, ovvero il primo reality show curato e prodotto dall’emittente streaming Rakuten TV. Il programma, come intuibile già dal nome, è ambientato nelle isole Canarie.

Discovering Canary Islands, come funziona il reality show

Discovering Canary Islands è un reality show basato sull’avventura. La conduzione è a cura di Pilar Rubio, attrice e influencer nota anche per essere la compagna di Sergio Ramos, calciatore della Spagna e del Paris Saint Germain. In totale, la trasmissione è composta da sei episodi.

I concorrenti, durante lo show, viaggiano alla scoperta delle bellezze, dei segreti e delle tradizioni delle isole che compongono le Canarie. Le location, in tal senso, sono La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro e La Gomera. Al centro del racconto di Discovering Canary Islands vi è la leggenda di una nona, ipotetica isola: la San Borondon. Nota con il nome di isola delle Balene, per secoli la location è rimasta un sogno di cartografi ed esploratori. La San Borondon è la meta finale del viaggio.

Il reality è una sfida tra diverse nazioni

Nel viaggio di Discovering Canary Islands, i partecipanti girano tra le varie isole e si sfidano in numerose manche e prove. Queste ultime sono fondamentali, in quanto potrebbero consentire ai concorrenti di ottenere ricompense e coordinate per proseguire nel gioco. Solo uno, alla fine, sarà il vincitore.

Nel reality si affrontano otto diversi vip, che a loro volta rappresentano altrettante nazioni. Sono presenti i portacolori di Regno Unito, Finlandia, Olanda, Francia, Germania, Irlanda, Belgio e Italia.

Discovering Canary Islands, per l’Italia gioca Jill Cooper

In Discovering Canary Islands la rappresentante italiana è Jill Cooper. Conduttrice e personal trainer, negli anni Cooper ha presenziato in alcune delle trasmissione televisive più importanti del nostro Paese. Tra queste Amici, Detto Fatto e Pechino Express. Per la Francia presenzia Nathan Nuyts, ex calciatore di 23 anni che ha lasciato il mondo dello sport per divenire un modello e influencer.

Il 34enne Tom Belz, invece, rappresenta la Germania. All’età di 8 anni ha perso una gamba a causa di un brutto male, ma non ha mai perso la voglia di vivere ed è riuscito a scalare il Kilimangiaro. Evan Edinger e Julie Vanderzijl, durante Discovering Canary Islands, sono gli esponenti di Regno Unito e Belgio. Il primo è un noto Youtuber, mentre la seconda è stata finalista del Grande Fratello locale.

Per l’Irlanda c’è il presentatore John Sharpson, molto legato alle tradizioni e al folklore irlandese. Eilish Flesch è una modella e frequentatrice di numerosi reality e porta in alto il nome dell’Olanda. Infine, ai nastri di partenza di Discovering Canary Islands figura Sara Chafak, finlandese e star internazionale del poker.