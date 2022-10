Pechino Express 2023, il cast: presente Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Petolicchio

Condividi su

Sky ha reso noto il cast di Pechino Express 2023. L’edizione sarà la seconda prodotta dall’emittente satellitare e, leggendo i nomi dei vari concorrenti, promette di essere una stagione di successo.

Pechino Express 2023 cast, le anticipazioni sull’itinerario

Oltre che il cast, Sky ha reso noti ulteriori dettagli in merito all’edizione del 2023 di Pechino Express. Il talent sarà condotto dal solito Costantino Della Gherardesca, al quale si unirà, però, Enzo Miccio. Per la prima volta, dunque, il viaggio dei partecipanti sarà supportato da una conduzione a due. Questi, in realtà, hanno già guidato la scorsa edizione, seppur in staffetta: lo stilista, infatti, ha sostituito Costantino in seguito a un infortunio.

Per quanto riguarda l’itinerario, i concorrenti si recheranno in Asia. In particolare, la partenza sarà in India, con le varie coppie che dovranno poi attraversare il Borneo malese e la Cambogia. Non si conosce la data esatta di messa in onda. Con ogni probabilità, comunque, la puntata d’esordio sarà trasmessa su Sky Uno nel mese di marzo, dopo la fine di Masterchef Italia.

Le coppie saranno nove

Il cast di Pechino Express 2023 sarà suddiviso in nove coppie, per un totale di 18 vip. Alcuni di questi sono dei nomi di spicco, conosciuti anche a livello internazionale. Tale fattore, oltre a poter influire nella gara, potrebbe dare al programma un enorme risalto dal punto di vista mediatico.

La prima coppia sarà composta da Miss Italia 2019 Carolina Stramare e dalla modella e artista Barbara Prezja. Con loro ci saranno Federpippi e Giorgia Soleri. Entrambe influencer, la prima è un’attivista per i diritti sociali mentre la seconda, conosciuta per essere fidanzata di Damiano dei Maneskin, sensibilizza sui social sulle malattie invisibili come l’endometriosi.

Nel cast di Pechino Express 2023, poi, saranno presenti due coppie di genitori e figli. A tal proposito ci sarà il comico Dario Vergassola, che ha alle spalle una lunga carriera in programmi come Zelig e Mai dire gol. Sarà supportato dalla figlia Caterina, esperta di marketing. Inoltre, la Miss Italia del 1991 Martina Colombari affronterà l’avventura in compagnia del figlio Achille Costacurta, 18 enne da poco divenuto modello.

Pechino Express 2023 cast, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

Nel cast di Pechino Express 2023 figureranno diversi ambasciatori nel mondo dello sport italiano. Su tutti Federica Pellegrini, ex nuotatrice che in carriera ha vinto due medaglie olimpiche e ha ottenuto 11 podi Mondiali e ben 20 Europei. Sarà accompagnata dal suo ex allenatore e oggi marito Matteo Giunta. Per il calcio, invece, sarà ai nastri di partenza Salvatore Schillaci, capocannoniere del Mondiale di Italia ‘90 che parteciperà con la moglie Barbara Lombardo.

Tra coloro che affronteranno il viaggio anche le avvocatesse Lara Picardi e Alessandra Demichelis. Quest’ultima è nota ai più per aver fondato la pagina social DC Legal Show. All’interno del cast di Pechino Express 2023 ci sarà, poi, Joe Bastianich. Lo chef è conosciuto in gran parte del globo in quanto imprenditore, musicista e giudice di Masterchef Italia e Masterchef USA. Nel nostro paese, però, ha partecipato a diversi altri show di successo, come ad esempio Le Iene. Sarà affiancato da Andrea Belfiore, batterista e amante della cucina molto conosciuto negli Stati Uniti.

Infine, l’ultima coppia sarà quella composta da Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. La prima è un’insegnante di matematica e scienze conosciutissima per la partecipazione a Il Collegio. Proprio qui ha conosciuto Di Piero, studente dell’ultima edizione del docu-reality di Rai 2 dove ha conquistato tutti per la sua simpatia e il suo charme.