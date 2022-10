Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dal 24 al 28 ottobre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Un altro domani in onda su Canale 5 per la settimana 24-28 ottobre 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, la serie è incentrata sull’avvincente storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino.

Dove è stata girata la serie?

Girata nel Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, e in diverse località montane di Madrid, la serie – prodotta da RTVE e Mascaret Films, in collaborazione con Bambú Producciones – ha suscitato l’interesse di numerosi paesi, che ne hanno acquisito i diritti di trasmissione: oltre all’Italia, Francia, Finlandia, Norvegia, Lituania e diversi paesi Nordafricani.

Un altro domani 24-28 ottobre 2022 – anticipazioni

Mabalè informa Kiros che le casse contengono armi, e quest’ultimo gli chiede di restare fuori dalla faccenda. Victor, per farsi perdonare, si presenta a casa di Carmen con un mazzo di fiori.

Un altro domani trama episodio 25 ottobre

Victor, dopo che Carmen si è rifiutata di riceverlo, decide di regalarle, dopo essersi consultato con Linda, un bellissimo pappagallo tipo Yaco.

Trama episodio 26 ottobre

Julia informa sua madre di aver ripreso la sua relazione con Sergio, e Diana è felicissima della notizia.

Un altro domani trama episodio 27 ottobre

Julia si reca alla Previdenza Sociale per tentare di farsi annullare la multa, ma senza successo. Decide allora si farsi aiutare da Sergio, che le propone di diventare suo socio.

Episodio 28 ottobre

Angel consegna la sua lettera di dimissioni a Ventura, il quale lo costringe a presenziare almeno ad un’ultima riunione con i più importanti dirigenti delle aziende di tabacco.

Un altro domani 24-28 ottobre 2022: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un altro domani e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Amparo Piñero : Carmen

: Carmen Laura Ledesma : Julia

: Julia Cristina de Inza : Diana

: Diana Sebastián Haro : Francisco

: Francisco Silvia Acosta : Patricia

: Patricia Oliver Ruano : Tirso

: Tirso Aida de la Cruz : Elena

: Elena Iván Mendes : Kiros

: Kiros Jon López : Víctor

: Víctor Ivan Lapadula : Ángel

: Ángel Chema Adeva : Mario

: Mario Esperanza Guardado : Linda

: Linda Iago García : Ventura

: Ventura Gloria Camila Ortega : Cloe

: Cloe Mario García : Ribero

: Ribero Edith Martínez Val : Enoa

: Enoa Kenai White : María

: María Bárbara Oteiza: Inés