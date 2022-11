Gf Vip, è ufficiale: salta il doppio appuntamento settimanale del reality di Canale 5

Condividi su

E’ arrivata la conferma ufficiale: decretata la sospensione del doppio appuntamento settimanale del Gf Vip 7. Il reality non avrà più due puntate a settimana a partire da dicembre. Si vociferava da settimane di uno stop del reality dei vip. Ma adesso l’ufficialità giunge dai vertici Mediaset che ne danno conferma. Si parte dal 5 dicembre con il cambio di programmazione del reality condotto da Alfonso Signorini. Continuerà a mantenere soltanto l’appuntamento canonico del lunedì sera. L’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip perde una prima serata. Decretando dal mese prossimo la proposizione al pubblico fedelissimo del reality show di Canale 5 un solo appuntamento settimanale, ovvero la diretta del lunedì.

Si mette in cantina, almeno momentaneamente, la puntata del giovedì per la decisione di cambiare il palinsesto della rete ammiraglia. Si ridimensiona l’emissione del Gf Vip ad un appuntamento mono settimanale per un periodo di tempo limitato. Il reality prodotto da Endemol Shine Italy subirà, pertanto, un taglio. Dal 5 dicembre 2022 si rinuncia alla doppia messa in onda in diretta dalla Casa del Grande Fratello sino a gennaio 2023.

Gf Vip 7, stop al doppio appuntamento

Le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane riferivano voci di interruzione del programma di Alfonso Signorini. Adesso Mediaset salterà provvisoriamente il doppio appuntamento del Grande Fratello Vip. Stop alla puntata in prima serata del giovedì che negli ultimi anni aveva raddoppiato la messa in onda del reality show di Canale 5. Considerando anche il live h24 di Mediaset Extra.

La scelta non è scaturita da una flessione negativa del programma condotto da Signorini. La trasmissione del popolare reality consegue ottimi risultati in termini di ascolti – la puntata del 7 novembre ha registrato 2,6 milioni di telespettatori con il 21,5% di share – nonostante la concorrenza con le fiction Rai. E’ seguito da milioni di telespettatori che non vogliono perdersi le dinamiche interne alla Casa più spiata d’Italia. Senza contare il boom di seguito sui canali sociali ufficiali del Gf Vip.

E’ importante sapere per il pubblico di aficionados che a partire dal 5 dicembre il reality andrà in onda solo il lunedì sera, perdendo temporaneamente la puntata del giovedì. Dovranno attendere sino agli inizi di gennaio 2023 per vedere ripristinato il doppio appuntamento settimanale. Nel periodo a ridosso delle festività natalizie tra dicembre e gennaio il Grande Fratello Vip occuperà le fasce televisive del daily e del lunedì sera. Oltre le repliche e i live in diretta trasmessi quotidianamente. Dunque, per il mese di dicembre verrà sospesa la doppia puntata in prime time del giovedì.

Grande Fratello Vip cambia programmazione

Il cambio di palinsesto nella programmazione del Gf Vip 7 prevede in modo temporaneo la riduzione ad una delle puntate settimanali del noto reality di Canale 5, nel periodo che coincide con l’esordio dei Mondiali di Calcio 2022, evento in esclusiva delle reti Rai.

La dirigenza dell’emittente nazionale privata, probabilmente, avrà effettuato tale scelta di sospensione preferendo non competere con i numeri di FIFA Qatar 2022, i cui match calcistici verranno proposti sino al 18 dicembre.