Stasera in tv venerdì 11 novembre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 11 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tale e Quale show. Penultima puntata dello show condotto da Carlo Conti. In giuria, tra gli altri, Loretta Goggi, che ricopre questo ruolo dalla prima edizione. Stasera scopriremo il nome del vincitore di questa edizione. La prossima settimana infatti i migliori sfideranno quelli dell’anno scorso: in palio il titolo di “Campione 2022”.

Su Raidue, alle 20.55, Basket: Italia-Spagna. Gli azzurri allenati da Gianmarco Pozzecco scendono in campo a Pesaro per una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023, che si giocheranno in Asia. La nostra squadra deve vedersela con i fortissimi iberici, campioni del mondo e d’Europa in carica, guidati dall’italiano Sergio Scariolo.

Su Raitre, invece il film tv biografico, il docu-film del 2022, di Mimmo Calopresti, Romanzo radicale, con Andrea Bosca. Il racconto della vita politica di Marco Pannella (Andrea Bosca) attraverso un docu-fiction che propone, tra una scena e l’altra, immagini di repertorio del fondatore del Partito Radicale scomparso nel 2016. Vediamo anche le testimonianze degli amici più cari come Emma Bonino e Gianfranco Spadaccia.

Su Rai 5, alle 21.15, Filarmonica della Scala, Tema – 2° parte. Seconda parte della storia della Filarmonica della Scala, che quest’anno compie 40 anni. Viene raccontata attraverso i suoi concerti e i suoi più celebri direttori, da Claudio Abbado a Riccardo Chailly.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Dallo Studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese Gianluigi Nuzzi è al timone del programma che conduce dal 2013; con lui c’è Alessandra Viero. Tra gli ospiti fissi, il generale Luciano Garofano, che è stato assunto come perito dai familiari di Silvia Cipriani, uccisa vicino a Rieti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. In equilibrio tra approfondimento, spettacolo e satira, Diego Bianchi, ha l’ambizione di informare con un po’ di leggerezza. Accanto al conduttore, tra gli altri, i giornalisti Filippo Ceccarelli, Paolo Celata e Francesca Schianchi.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri conducono la 7° puntata dell’11° stagione. Il tema dell’”Invention Test” sono le erbe. Ospite, il giardiniere Enrico Costanza. La prova in esterni porta i concorrenti a Milano.

Nove, Real Time, Sky Cinema Due

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Nuovo appuntamento con Maurizio Crozza e la sua satira che prende di mira i personaggi del mondo della politica. Tra le sue imitazioni più riuscite: Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Su Real Time, invece, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Anche oggi, gli 11 pasticcieri ospiti di Benedetta Parodi affrontano altre prove. Al termine di queste, il miglior pasticciere risultante dalle tre prestazioni riceve il grembiule blu e un bonus per la puntata successiva.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, la fiction Romulus 2 – La guerra per Roma. “Gemelli” con Andrea Arcangeli. Si conclude la lotta tra i Sabini e i Romani e si è incrinato il sodalizio tra Yemos e Wiros. Chi emergerà come re di Roma? Chi prenderà il nome di Romulos?

I film di questa sera venerdì 11 novembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 1992, di Andrew Davis, Trappola in alto mare, con Steven Seagal. Un gruppo di mercenari s’impossessa della corazzata Missouri e del suo arsenale nucleare. Casey Ryback, cuoco di bordo ed ex Navy Seal, decide di fermare i terroristi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Nicolas Bedos, La Belle Epoque, con Daniel Auteuil, Guillaume Canet. Il fumettista Victor s’imbatte in un imprenditore che fa rivivere ai suoi clienti il giorno più bello della loro vita. Decide, così, di ricordare quando incontrò il suo grande amore.

Su Canale 5, invece, alle 21.20, il film commedia del 2016, di Gennaro Nunziante, Quo vado? con Checco Zalone, Sonia Bergamasco. Checco (Checco Zalone) ha realizzato tutti i sogni della sua vita, compreso il posto fisso nella pubblica amministrazione. Ma ora deve fare una scelta: o si dimette, come vorrebbe la dottoressa Sironi (Sonia Bergamaschi), una spietata dirigente, o accetta il trasferimento lontano da casa.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2007, di Antoine Fuqua, Shooter, con Mark Wahlberg. Bob Lee Swaggwer (Mark Wahlberg), ex tiratore scelto dei marine, viene contattato dalla Cia per proteggere il Presidente in occasione della visita negli Stati Uniti dell’arcivescovo dell’Etiopia. Lui accetta, ma presto capisce di essere stato incastrato. Accusato di omicidio, ferito e braccato, vuole vendicarsi.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film poliziesco del 1973, di Ted Post, Una 44 Magnum per l’Ispettore Callaghan, con Clint Eastwood. Alcuni poliziotti del dipartimento di San Francisco sono in realtà una banda di sanguinari giustizieri. Callaghan sarà inevitabilmente costretto a scontrarsi con loro.

Stasera in tv venerdì 11 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Francis Lawrence, Constantine, con Keanu Reeves. Constantine, una sorta di esorcista capace di distinguere gli angeli e i demoni che si celano tra gli umani, aiuta la detective Angela Dodson a far luce sulla morte della sua gemella Isabel.