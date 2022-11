GF Vip 7 diretta 7 novembre: tensioni tra gli inquilini, la sorpresa ad Alberto

Condividi su

Lunedì 7 novembre 2022, dalle 21:30, è andata in onda in Canale 5 la quindicesima puntata del reality GF Vip 7. Alla conduzione Alfonso Signorini con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Il conduttore si occupa in particolare delle tensioni tra gli inquilini e le new entry. I nuovi concorrenti infatti, entrati appena 4 giorni fa, hanno modificato gli equilibri nella Casa più spiata d’Italia. E’ prevista inoltre una sorpresa per Alberto.

Scopriremo anche l’esito del televoto tra Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon.

GF Vip 7, diretta 7 novembre, la quindicesima puntata

Nella diretta del 7 novembre dopo i saluti di rito, Alfonso Signorini racconta che i 6 nuovi ingressi hanno già creato scompiglio all’interno della Casa. Vuole però iniziare con Attilio Romita che ha avuto un duro scontro con Luca Salatino. Quest’ultimo accusa di Romita di peccare di umiltà. A lui si aggiungono anche Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Le due inquiline in particolare non hanno gradito la proposta del giornalista di fare nel consueto tg settimanale del GF Vip un confronto tra giovani e meno giovani.

Si cambia argomento con Edoardo Tavassi, che entrato solo da 4 anni ma è già molto amato dagli altri inquilini perché è verace, ironico e divertente. Sognava di partecipare al reality per trovare la madre dei suoi figli ma ha già capito che non c’è una potenziale compagna.

GF Vip 7, l’ex fidanzato di Antonella

L’attenzione si sposta poi sul triangolo Edoardo-Antonella-Micol. Antonella si mostra molto gelosa dell’ingresso della ex di Edoardo ma si tratta di una relazione durata pochissimo tempo perché entrambi hanno capito che tra loro non poteva funzionare. Hanno però deciso di rimanere amici e Micol non prova più alcun interessa nei suoi confronti.

Ad attendere Antonella c’è il suo ex fidanzato Gianluca che non riesce a sopportare di vederla con Edoardo. Il ragazzo racconta che si sono lasciati a giugno per metterle di vivere appieno la sua esperienza nel reality. Gianluca è ancora innamorato ed è convinto che anche lei provi ancora dei forti sentimenti. Antonella guardandolo dritto negli occhi confessa di non essere più innamorata.

Il conduttore torna su Giaele che la scorsa settimana aveva ricevuto una lettera da parte del marito. Durante il gioco della bottiglia la gieffina ha scambiato un bacio prima con Antonino e poi Luciano Punzo. Non è ancora chiaro al pubblico se sia davvero preoccupata per il fatto che il rapporto con il coniuge potrebbe incrinarsi.

La sorpresa per Alberto

Si cambia argomento con Alberto, che nei giorni scorsi ha raccontato di aver sofferto molto per la separazione dei suoi genitori.

Rimanendo a vivere con le madre gli è un po’ mancata la figura paterna. Ora ha 32 anni ma all’età di 25 ha scoperto di avere un tumore che lo ha obbligato a sottoporsi a sedute di chemioterapia. Viene raggiunto dalla madre che lo incoraggia per questa avventura anche se sente la sa mancanza. Spera che il figlio riesca di più a lasciarsi andare.

E’ il momento di scoprire l’esito del televoto tra Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon. Nikita è la favorita dal pubblico ed è immune. Tra i due avversari sceglie di mandare al televoto Attilio Romita.

Alfonso Signorini si occupa successivamente di Oriana, che ha già suscitato le antipatie di Antonella e Giaele, forse gelose della sua presenza.

Prima di iniziare con le nomination Attilio Romita riceve una commovente lettera d’amore della compagna.

GF Vip 7, le nomination del 7 novembre

I concorrenti hanno scelto i coinquilini da rendere immuni. Sono Antonino, Wilma, Charlie e Luca. Le opinioniste aggiungono Patrizia Rossetti. Anche in questa puntata i nuovi 6 concorrenti non possono nominare e non possono essere nominati.

