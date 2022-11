GF Vip 7 diretta 14 novembre: Alfonso Signorini tra sorprese e casi di Covid

Condividi su

Lunedì 14 novembre 2022, dalle 21:30, è andata in onda in Canale 5 la diciassettesima puntata del reality GF Vip 7. Alla conduzione Alfonso Signorini con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Il conduttore si occupa delle dinamiche interessanti avvenuti negli ultimi giorni ma anche dei casi di Covid che si sono registrati all’interno della Casa. Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Patrizia Rossetti che sono risultati positivi, saranno in collegamento dai luoghi in cui stanno trascorrendo la quarantena.

Previste sorprese a Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria. Il primo incontra la sorella Guendalina, l’altro invece Paolo Ciavarro, amico e cognato di Micol Incorvaia.

GF Vip 7, diretta 14 novembre, la diciassettesima puntata

Nella diretta del 14 novembre Alfonso Signorini in apertura si occupa dei quattro concorrenti che sono risultati positivi al Covid e che per tale motivo sono stati separati dagli altri inquilini. Saranno infatti in collegamento dal altri luoghi. Attraverso ciò che è accaduto il conduttore cerca di sensibilizzare il pubblico sul fatto che il Covid non è ancora scomparso e bisogna continuare a stare attenti. Per ciò che è accaduto è stato inoltre annullato il televoto.

Prima di iniziare con la puntata il conduttore si collega con il prof. Andrea Gori per fare il punto della situazione sulla pandemia.

Si inizia poi con Edoardo Tavassi che spera ancora che possa trovare la madre dei suoi figli all’interno della Casa. Ad attenderlo in giardino c’è sua sorella Guendalina. Oltre ad incoraggiarlo, gli dà qualche simpatico consiglio per riuscire a conquistare qualche ragazza tra le concorrenti. Sogna infatti un giorno di vederlo sistemato, con moglie e figli. Guendalina Tavassi si confronta poi anche con Antonella per alcune sue dichiarazioni del fratello.