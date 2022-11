Stasera in tv martedì 15 novembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 15 novembre 2022. Su Raidue, il reality Il collegio, con la voce di Nino Frassica come narratore. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, programma condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

Stasera in tv martedì 15 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la seconda parte della miniserie di Marco Bellocchio, Esterno Notte, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo. Mentre Aldo Moro (Fabrizio Gifuni) è nelle mani delle Brigate Rosse, Paolo VI (Toni Servillo), amico della famiglia, segue con attenzione la vicenda; il Pontefice, malato, deve rinunciare alla Via Crucis. Intanto il dubbio comincia a insinuarsi nella mente della terrorista Adriana Faranda.

Su Raidue, alle 21.20, il reality Il collegio. Dopo le reprimende del preside c’è chi alza bandiera bianca e decide di non seguire più le regole, scelta che causa lacrime amare a chi gli è vicino. Una lezione sulla disfatta di Caporetto è invece occasione per un incontro gioioso, bagnato da lacrime di tutt’altra natura. Nino Frassica è il narratore.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con @Cartabianca. Anche nella scaletta della puntata odierna trovano spazio tutti gli avvenimenti di attualità italiana e internazionale che monopolizzano l’attenzione dell’opinione pubblica. Tra polemiche politiche di casa nostra e nuove frizioni tra Mosca e l’Occidente, Bianca Berlinguer fa il punto in studio.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Per la soddisfazione dei suoi fedeli spettatori, la pausa del programma di Mario Giordano è stata posticipata alla fine del mese. Nel frattempo il giornalista si dedica con la grinta e l’entusiasmo di sempre a raccontare al pubblico l’attualità di casa nostra nel modo più semplice possibile.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Stasera al timone ritroviamo Teo Mammucari e Belen Rodriguez affiancati dai comici Max Angioni e Eleazano Rossi e da un ospite a sorpresa. Grandi protagonisti i reportage realizzati dagli inviati. Tra loro c’è Roberta Rei che, recentemente, è tornata a parlare delle truffe amorose nate sul web.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Per raccontare le tribolazioni degli italiani in questo momento, Giovanni Floris si affida ai risultati dei sondaggi a cura di Nando Pagnoncelli, che illustrano lo stato d’animo dell’opinione pubblica, e alla discussione in studio.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Prende il via la seconda stagione del programma condotto da Caterina Balivo. La novità è che questa volta apre le porte anche ai padri single pronti a trovare un nuovo amore con l’ausilio dei figli.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico show. Penultimo appuntamento con lo show condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Anche stasera ritroviamo sul palco Enrico Bertolino, Riccardo Rossi, Dario Vergassola e Giovanni Vernia che ripropone anche il suo Johnny Groove.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio ospita nel suo ristorante Jimi e Rosy. Lui, 34enne, dopo una serie di esperienze deludenti cerca l’amore vero. La 27enne Rosy, invece, ha avuto problemi di salute e storie sfortunate. Scoccherà la scintilla fra loro?

I film di questa sera martedì 15 novembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2012, di Allen Hughes, Broken City, con Mark Wahlberg, Russell Crowe. L’ex poliziotto Billy Taggart, ora detective privato, viene ingaggiato dal sindaco di New York per indagare sulla presunta infedeltà della moglie. Ma durante le indagini…

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Ritesh Batra, L’altra metà della storia, con Jim Broadbent. L’anziano Tony riceve in eredità il diario di un vecchio amico scomparso. Riaffiorano così in lui i ricordi di gioventù, spesso ingannevoli, che lo portano a riconsiderare la propria vita.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film documentario del 2019, di Didi Gnocchi e Carolina Rosi, Citizen Rosi. Il cinema di Francesco Rosi (1922-2015), Leone d’Oro alla Carriera nel 2012, raccontato dalla figlia Carolina. Pur avendo esplorato altri generi, la sua opera a partire da “Lucky Luciano”, denuncia le trattative avvenute tra Stato e mafie.

Su 20 Mediaset, il film d’azione del 2011, di Jaume Collet-Serra, Unknown – Senza identità, con Liam Neeson. Berlino. Dopo un incidente stradale, il dottor Harris si risveglia dal coma e scopre che la moglie non lo riconosce più e un uomo si è impossessato della sua identità. Che fare?

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1976, di Don Siegel, Il pistolero, con John Wayne, Lauren Bacall. Brooks, un vecchio pistolero ammalato, si reca a Carson City per farsi visitare dal dottor Hostetler, suo caro amico. Lì, Brooks trova alloggio presso una signora vedova.

Stasera in tv martedì 15 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di e con Angelina Jolie, By the sea. Per cercare di recuperare il loro matrimonio, Vanessa e Roland, scrittore in crisi creativa, decidono di alloggiare per un po’ in un hotel sul mare in Francia. L’arrivo di una coppia in luna di miele darà una svolta alla loro vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di S. Chbosky, Wonder, con Jacob Tremblay. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Eran Creevy, Welcome to the Punch – Nemici di sangue, con Mark Strong. Jacob Sternwood, un ex criminale fuggito in Islanda, torna a Londra per salvare il figlio coinvolto in una rapina. Dovrà fare i conti con il detective Lewinsky, da anni sulle sue tracce.