Boss in Incognito diretta 16 gennaio: Max Giusti a San Cesareo da Profunghi

Lunedì 16 gennaio è andata in onda su Rai 2 la seconda puntata della nuova edizione di Boss in Incognito, il docu-reality con Max Giusti.

In questo appuntamento incontra Riccardo Pezzali, titolare dell’azienda agricola Profunghi a San Cesareo, in provincia di Roma.

Boss in Incognito diretta 16 gennaio, San Cesareo

Nella diretta del 16 gennaio Un Boss un incognito arriva a San Cesareo, nel Lazio, per esplorare l’azienda Profunghi, specializzata appunto nella produzione e vendita di varie tipologie di funghi. Incontra il titolare Riccardo Pezzali che gestisce l’azienda insieme ai fratelli Marta e Stefano. E’ sposato con Florinda ed ha tre figli.

I tre fratelli hanno 5 stabilimenti e 13.000 mq di terreni coltivati. Un’azienda tramandata di generazione in generazione, dal Bisnonno Luigi nel 1919 ai giorni nostri. In Profunghi lavorano 120 dipendenti.

Riccardo Pezzali si sottopone ad una lunga trasformazione per entrare in incognito nella sua azienda. Per la missione ha deciso anche di accettare il taglio di barba e capelli. Il trucco e parrucco hanno contribuito ad invecchiarlo e a renderlo quasi irriconoscibile.

Fingerà di essere Luciano. Un uomo di 51 anni con due figli, Laura e Luca. Interpreta un camionista che ha perso il lavoro e che è separato da un anno. Per entrare con le telecamere lo staff di Boss in Incognito farà credere ai dipendenti che si trovano li per realizzare un documentario sulle imprese e sulle loro difficoltà.

Boss in Incognito 16 gennaio, Luciano incontra Veronica e Sandra

Luciano incontra Veronica, che si rivela già molto meticolosa nella scelta nei funghi, sulla raccolta e nella pulizia iniziale, sul taglio delle radici. Non sembra avere molta pazienza per l’ultimo arrivato.

Durante la pausa Veronica racconta di vivere con la madre e di avere una sorella e un fratello. I suoi genitori si sono separati quando era giovane perché il padre aveva un’altra compagna. Il padre è venuto a mancare all’improvviso. E’ molto attaccata al proprio lavoro e vuole farlo al meglio. E’ zia di molti nipoti.

Luciano passa ad un altro reparto dove conosce Sandra. Insegna a Luciano come condire i funghi per i vari ripieni. Si dimostra gentile, accogliente e paziente. Spiega ogni passaggio con semplicità e con calma.

Sandra lavora in questa azienda da due anni e ha svolto molteplici lavori. Il suo sogno nel cassetto era di diventare pilota d’aerei. E’ separata con tre figli. Il suo matrimonio è durato 25 anni. Ama viaggiare e quando può cerca di farlo. L’ex marito non è presente nella vita dei figli.

Entra in scena José, Max Giusti

E’ il momento di Max Giusti di trasformarsi in José, che viene dal Cile, per esplorare l’azienda. Incontra Alina, di origini rumene, che vive da 22 anni in Italia. Insegna a José come tagliare e lavare i funghi. Svolge questo mestiere da 20 anni.

Nel corso della pausa Alina racconta di essere venuta in Italia da sola e di aver portato poi il figlio un anno dopo, per avere il tempo di sistemarsi. Nel frattempo era rimasto con i nonni.

Luciano invece incontra Duilio che si occupa della lavorazione della terra della preparazione dei letti di coltivazione. Duilio precedentemente lavorava come magazziniere e ha perso il lavoro perché la sua ex azienda ha chiuso i battenti. E’ separato da 1 anno e mezzo.

Si sposta poi da Ramona, specializzata nel taglio dei funghi, nella pesa e nel confezionamento dei funghi. Fa vedere con calma quali sono i passaggi ed invita poi Luciano a provare seguendo le sue indicazioni. Anche lei viene dalla Romania e vive in Italia da 17 anni. Viene da una famiglia numerosa, di 7 figli, e il padre è venuto a mancare qualche anno fa. Ramona ha una bambina di 6 anni che si chiama Arianna.

Boss in Incognito, Pezzali incontra i dipendenti

Terminata l’esperienza Riccardo Pezzali incontra i dipendenti. Inizia da Veronica alla quale fa notare di essere stata troppo aggressiva con il nuovo arrivato e aggiunge che questi episodi non devono più ripetersi. Alla ragazza promette di pagare una sua bolletta salata, di 1180 euro, che le stando molte preoccupazioni. Insieme ad un’altra somma di denaro per spenderli per farsi qualche regalo.

E’ il turno di Sandra alla quale rimprovera alcune piccole lacune. Ad esempio nel momento del taglio dei funghi non ha prestato massima attenzione alla larvatura, forse dettata dall’emozione. A lei regala un giorno da pilota d’aerei e le consegna un cappello da pilota. Le regala anche un viaggio a Dubai da fare insieme ai suoi 3 figli.

Duilio invece confessa solo ora di aver riconosciuto subito Riccardo Pezzali nelle vesti di Luciano. Si complimenta con lui per la passione che mette in questo lavoro. Gli regala un viaggio in Olanda per una mostra internazionale sui funghi e una crociera per single.

E’ il turno di Ramona. A Riccardo Pezzali sono arrivati tutta la cura e l’amore che mette nel lavoro nonostante qualche piccolo errore. Per lei dei biglietti aerei per lei e i suoi fratelli per andare in Romania. Per la figlia Arianna uno zaino, un costume da bambina e dei giochi da spiaggia. La piccola li utilizzerà per la vacanza al mare che farà con la madre. In aggiunta anche dei biglietti per l’acquario di Genova.

Il titolare della Profunghi si congratula anche con Alina per la sua dedizione quotidiana al lavoro. Per lei del denaro e un viaggio a Parigi da fare con il figlio e il compagno.