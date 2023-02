Grande Fratello Vip 6 febbraio, i Top e i Flop della puntata: promossa Sonia Bruganelli

Condividi su

Lunedì 6 febbraio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Un appuntamento, questo, contraddistinto da nuovi scontri e liti tra Vipponi, sorpresi dall’ingresso in Casa degli ex fidanzati Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova. Di seguito presentiamo i nostri top e flop dell’episodio.

Grande Fratello Vip 6 febbraio, i Top

Un Top nel Grande Fratello Vip del 6 febbraio è senz’altro Sonia Bruganelli. L’opinionista, in settimana, ha ricevuto una serie di appellativi poco carini da parte di Edoardo Donnamaria, nel cast di Forum. Il concorrente, in particolare, l’ha definita “bollita” e “bruciata”. Uscite senza alcun dubbio fuori luogo, alle quali Bruganelli ha risposto in diretta con stile ed eleganza.

Altro Top del Grande Fratello Vip del 6 febbraio riguarda la scelta di far entrare gli ex di alcuni Vipponi. La mossa, infatti, è senza dubbio utile ai fini del programma, in quanto potrebbe portare nuove dinamiche. Queste, di conseguenza, potrebbero rivitalizzare il reality anche dal punto di vista degli ascolti: cosa quanto mai utile, specie nella settimana in cui il carrozzone di Alfonso Signorini deve confrontarsi con il Festival di Sanremo.

Il triangolo Oriana Marzoli – Daniele Dal Moro – Martina Nasoni

Tra i Flop del Grande Fratello Vip del 6 febbraio c’è il triangolo amoroso (poco riuscito) tra Oriana Marzoli – Daniele Dal Moro – Martina Nasoni. I primi due, negli ultimi tempi, hanno avuto un avvicinamento (pur con vari alti e bassi). La terza, ex fidanzato di Dal Moro, come già detto è tra le new entry della diretta. Una dinamica tipica del reality, se non fosse che una vicenda simile è già accaduta poche settimane fa. In quella occasione, Oriana era la frequentazione di Antonino Spinalbese, che però a sua volta era interessato da Ginevra Lamborghini. Insomma: dalle parti di Cinecittà non si brilla per originalità.

Grande Fratello Vip 6 febbraio, il Flop

Tra i Flop c’è sicuramente la scarsa considerazione per Giulia Salemi. La co – conduttrice quest’anno ha esordito nel ruolo di portavoce del pubblico social ma, purtroppo, nelle ultime settimane è sempre meno coinvolta nelle dirette dello show. E questo è senza dubbio un peccato: oltre che per la sua bravura, gli interventi di Salemi potrebbero contribuire a creare dinamiche utili al reality.

Altro Flop del Grande Fratello Vip del 6 febbraio è lo scontro – confronto tra Luca Onestini e Matteo Diamante. Quest’ultimo, nuovo ingresso nel cast in qualità di ex di Nikita Pelizon, ha dedicato un tweet contro il Vippone. I due, nel giardino del loft di Cinecittà, hanno dato vita a un momento abbastanza evitabile, fatto di insulti e parodie di balletti di Tik Tok.