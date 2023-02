Stasera in tv martedì 7 febbraio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 7 febbraio 2023. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, condotto da Belen Rodriguez.

Stasera in tv martedì 7 febbraio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 20.40, il programma musicale 73° Festival di Sanremo. Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni presentano la prima serata del Festival della canzone italiana. In scaletta, oltre alle esibizioni di 14 dei 28 artisti in gara, numerosi ospiti tra cui i Pooh, di nuovo insieme per ricordare Stefano D’Orazio, Elena Sofia Ricci e i vincitori del 2022, Mahmood e Blanco.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Anche nella scaletta della puntata odierna trovano spazio tutti gli avvenimenti di attualità italiana e internazionale che stanno monopolizzando l’attenzione dell’opinione pubblica. Tra polemiche politiche sul carovita e nuove frizioni tra Mosca e l’Occidente, Bianca Berlinguer fa il punto in studio.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Anche se sempre più spesso si ipotizza un calo a breve delle materie prime e un conseguente ritorno ai prezzi in vigore prima dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, per ora le famiglie italiane devono ancora sostenere sacrifici molto pesanti. A loro si rivolge Mario Giordano con i suoi ospiti.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Primo dei due appuntamenti con il popolare programma di Davide Parenti, che questa settimana va in onda anche al venerdì, contro la serata delle cover del Festival di Sanremo. In studio come sempre ritroviamo Belen Rodriguez e i tre ospiti fissi: Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Dagli Studios di Via Tiburtina a Roma, Giovanni Floris dà il via a una nuova puntata. Per mantenere alto il ritmo della trasmissione il giornalista coinvolge molti ospiti, che commentano i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Body Bizarre. Nel primo episodio si racconta la storia di Ylenia che, appena si muove, ha dei terribili dolori al collo. Poi conosciamo Kayla che soffre di una rara e dolorosa patologia: la parte interna del braccio le brucia terribilmente.

I film di questa sera martedì 7 febbraio 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film poliziesco del 1995, di Michael Mann, Heat – La sfida, con Al Pacino, Robert De Niro. Neil McCauley è un professionista del crimine, autore di spettacolari rapine. Sulle sue tracce c’è da tempo il tenente Hanna della Omicidi di Los Angeles, che gli dà una caccia spietata.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Benoit Jacqot, Addio, mia regina, con Diane Kruger, Léa Seydoux. Versailles, 1789. Allo scoppio della Rivoluzione, mentre molti si danno alla fuga, Sidonie resta fedele alla regina Maria Antonietta e accetta di svolgere per lei un compito assai rischioso.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1970, di Brian G. Hutton, I guerrieri, con Clint Eastwood, Telly Savalas. Francia, 1944. Dopo lo sbarco in Normandia, un soldato americano scopre che i tedeschi custodiscono una quantità enorme di lingotti d’oro in una cittadina.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 1997, di Mick Jackson, Vulcano – Los Angeles 1997, con Tommy Lee Jones. Un ufficiale della protezione civile, Mike Roark, e una vulcanologa indagano su una esplosione avvenuta nel sottosuolo di Los Angeles. Scopriranno un vulcano sotterraneo.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1957, di Roy Rowland, L’arma della gloria, con Stewart Granger, Rhonda Fleming. Dopo una lunga assenza un pistolero torna al suo paese, dove trova gli abitanti ostili nei suoi confronti. La presenza di un fuorilegge gli darà la possibilità di riscattarsi.

Stasera in tv martedì 7 febbraio, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson. Los Angeles, Stati Uniti. Due rapinatori, due killer, un pugile e la donna di un boss della malavita intersecano i rispettivi destini sotto il segno della violenza.