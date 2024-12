Grande Fratello, la puntata del 21 febbraio: eliminato Stefano Miele

Mercoledì 21 febbraio, su Canale 5, Alfonso Signorini ha condotto un nuovo appuntamento del Grande Fratello. In studio, oltre al presentatore, c’erano l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Quest’ultima, come è noto, ha il compito di analizzare in diretta i commenti dei social.

Grande Fratello 21 febbraio, le tensioni nella Casa

Al Grande Fratello del 21 febbraio, Signorini ha approfondito alcune tensioni nate all’interno della Casa. Simona Tagli, sempre più al centro delle critiche, ha accusato Marco Maddaloni di essere un “burattinaio”. A darle manforte ci ha pensato Beatrice Luzzi, che ha ricordato allo sportivo di non aver mai ricevuto le sue scuse per la sfuriata compiuta durante il pranzo al ristorante.

Maddaloni, nel Grande Fratello, ha respinto al mittente tali accuse. In sua difesa, oltre a molti dei suoi coinquilini, è intervenuta Cesara Buonamici. Secondo la giornalista, infatti, Marco è diventato un punto di riferimento e un esempio per i concorrenti più giovani.

Le sorprese per i concorrenti

Al Grande Fratello del 21 febbraio, una clip ha mostrato la rabbia provata da Federico dopo aver ricevuto la nomination lo scorso lunedì. Il ragazzo, chiamato in confessionale, ha raccontato in breve la sua storia, soffermandosi in particolare sul rapporto che lo lega ai genitori.

Nel corso della puntata del 21 febbraio del Grande Fratello ci sono state varie sorprese. Greta, in primis, ha avuto la possibilità di riabbracciare i nonni. Stefano Miele, invece, ha ricevuto una lettera dal fidanzato.

Grande Fratello 21 febbraio, eliminato e chi al televoto

Al Grande Fratello si è svolta una nuova eliminazione. Signorini, infatti, ha letto l’esito del televoto, che ha condannato Stefano Miele. L’uomo ha convinto solo il 13% del pubblico e, per questo, ha dovuto abbandonare per sempre il programma. La preferita, ancora una volta, è stata Beatrice, che ha ottenuto il 27% delle preferenze. Seguono Marco con il 24%, Federico con il 20% e Sergio con il 17%.

Beatrice Luzzi, dopo l’uscita di Stefano Miele, è scoppiata in lacrime e ha affermato: “Ora sono sola, una solitudine infinita. Non so come affronterò i prossimi giorni senza di lui, mi sento in colpa”.

Infine, al Grande Fratello del 21 febbraio, si sono svolte le nomination. I concorrenti, con le loro scelte, hanno deciso di mandare al televoto Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares. I quattro, il prossimo lunedì, saranno a loro insaputa protagonisti di una sorpresa: il preferito del pubblico e, dunque, il più votato sarà il primo finalista di questa edizione del reality.