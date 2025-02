Grande Fratello, la puntata del 25 febbraio: eliminato Iago, finalista Jessica Morlacchi

Lunedì 25 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nel programma, guidato da Alfonso Signorini, il pubblico a casa, mediante televoto, ha decretato un nuovo eliminato e la seconda finalista.

Grande Fratello 25 febbraio, Helena al centro delle polemiche

Molto spazio, al Grande Fratello, lo ha avuto Helena Prestes. La modella brasiliana, in primis, si è confrontata con Shaila Gatta, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. In seguito, ha avuto un faccia a faccia con Zeudi. Con quest’ultima ha legato molto nei primi giorni di avventura, ma poi le due hanno avuto un distacco, dovuto anche all’inizio della frequentazione fra Helena e Javier. Secondo molti protagonisti, fra cui la stessa Prestes, Zeudi ha usato molta strategia, decidendo come comportarsi già prima di entrare nella Casa.

In seguito, una pagina è stata dedicata al rapporto, decisamente molto teso, fra Jessica Morlacchi e Iago Garcia. Entrambi hanno sottolineato di stimarsi professionalmente, ma la cantante è finita al centro delle critiche dall’attore per l’atteggiamento che ha avuto durante tutto il percorso nello show.

Eliminato Iago

Al Grande Fratello del 25 febbraio, Tommaso ha avuto la possibilità di incontrare, seppur virtualmente, la nonna Alba. Quest’ultima, 81enne, si è collegata da casa sua e ha speso parole di grande amore verso il nipote. Maria Teresa Ruta, invece, ha ricostruito la sua storia, compresa la fervente attività da giornalista, e ha riabbracciato la figlia Guenda Goria.

Alfonso Signorini, dopo aver chiuso il televoto, ha comunicato il nome del nuovo concorrente eliminato. Deve lasciare immediatamente il gioco, per la seconda volta, l’attore Iago, che è risultato essere il meno votato con il 17,63%. Chiara, con il 23,03%, è la più votata, seguita da Mattia al 20,02% e da Shaila al 19,32%.

Grande Fratello 25 febbraio, Jessica è la seconda finalista

Al Grande Fratello del 25 febbraio, Signorini ha aperto un televoto per selezionare la seconda finalista. Tutti gli uomini hanno votato a maggioranza ed hanno indicato come candidata finalista Helena. La modella brasiliana ha aperto una catena, che ha premiato Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Jessica Morlacchi.

Dopo un televoto flash, i telespettatori hanno deciso di premiare Morlacchi, nominata finalista dal 57,18% dei votanti. Al secondo posto c’è Helena al 39,81%, seguita da Stefania Orlando con l’1,73% e da Amanda con l’1,28%.

Infine, si sono svolte le consuete nomination. I concorrenti del reality show hanno deciso che a sottoporsi al giudizio del pubblico sono Maria Teresa Ruta, Zuedi, Chiara, Amanda ed Helena. La persona meno votata, nell’appuntamento del giovedì, deve abbandonare immediatamente il programma.