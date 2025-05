The Devil’s Plan 2, noto anche come The Devil’s Plan: Death Room, è la seconda stagione del popolare reality show sudcoreano di strategia mentale. Il programma, disponibile su Netflix nella prima metà del 2025, introduce nuove sfide e un cast ampliato, con 14 concorrenti pronti a mettere alla prova le loro abilità di deduzione e tattica.

Regia e produzione del reality The Devil’s Plan 2

La regia di The Devil’s Plan 2 è affidata a Jung Jong-yeon, già creatore di programmi di successo come The Genius e The Great Escape.

Il reality è prodotto da Netflix, con un format che mantiene l’atmosfera di competizione mentale e intrighi sociali che ha reso celebre la prima stagione.

Dove è stato girato?

Le riprese di The Devil’s Plan 2 si sono svolte in Corea del Sud, con ambientazioni che enfatizzano il mistero e la tensione del gioco.

Regolamento del reality The Devil’s Plan 2

Quattordici menti brillanti, selezionate meticolosamente tra un mare di oltre mille aspiranti, si preparano a un’epica battaglia di astuzia e ingegno. Questi concorrenti non si affronteranno in prove di forza bruta, bensì in sofisticati giochi che metteranno a dura prova i loro nervi e le loro capacità cognitive.

Il cuore della competizione pulsa nella Sfida Principale, un vero e proprio campo di manovra strategica. Qui, i giocatori dovranno tessere intricate alleanze, stringendo patti e coltivando sodalizi, il tutto con l’obiettivo di accumulare preziosi gettoni. Ma attenzione! La strategia ha un prezzo, e al termine di ogni round, la spietata legge del gioco si abbatterà sui due concorrenti meno accorti, relegandoli nell’ombra della prigione, in attesa di una nuova opportunità per redimersi.

A bilanciare la tensione competitiva, ecco la Sfida Premio, un momento cruciale in cui l’individualismo lascia spazio alla cooperazione. In questa prova collaborativa, i concorrenti dovranno unire le forze per raggiungere un obiettivo comune, con lalettante ricompensa di incrementare il montepremi finale, un incentivo tangibile alla loro coesione.

I giochi che attendono questi contendenti sono un vero e proprio tour de force intellettuale: prove di memoria che sondano i recessi della mente, sfide di calcolo numerico che richiedono precisione e rapidità, intricate dinamiche di deduzione sociale che mettono alla prova la loro capacità di leggere tra le righe e, infine, complessi rompicapi di strategia astratta che esigono lungimiranza e pensiero critico. E come in ogni competizione che si rispetti, il livello di difficoltà crescerà inesorabilmente, affinando ulteriormente la lama dell’ingegno e separando i veri maestri della mente dai semplici contendenti. Chi emergerà da questo crogiolo di intelletto come il mastermind definitivo?

The Devil’s Plan 2: il cast completo del reality

Ecco i concorrenti principali di The Devil’s Plan 2: