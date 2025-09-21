Domenica 21 settembre sono stati resi noti i nomi degli opinionisti del Grande Fratello 2025. La notizia è stata diffusa da Simona Ventura, prossima conduttrice del reality, che ha partecipato alla puntata odierna di Verissimo.

Grande Fratello 2025 opinionisti, il ritorno di Floriana Secondi

Ventura, in occasione del 25esimo anniversario del Grande Fratello, ha deciso di coinvolgere nel cast tre ex concorrenti storici dello show.

La prima è Floriana Secondi. Nata nel 1977, ha partecipato come concorrente della trasmissione nel 2003. All’epoca si svolgeva la terza edizione del programma, che alla fine Floriana ha vinto, portando a casa il montepremi finale. Dopo tale trionfo, Secondi ha avviato una carriera nella quale ha alternato gli impegni televisivi a quelli del settore della ristorazione. Dopo un lungo periodo di assenza, Secondi è tornata di recente nel piccolo schermo, essendo ospite di Belve e divenendo la conduttrice di Italia Shore.

Grande Fratello 2025 opinionisti, gli altri due nomi

Il secondo opinionista del Grande Fratello 2025 è Ascanio Pacelli. Nato nel 1973, è diventato famoso nel 2004, quando ha gareggiato alla quarta edizione del reality, poi vinto da Serena Garitta. All’interno della Casa più spiata d’Italia ha incontrato Katia Pedrotti, che è divenuta, nel 2005, sua moglie. Pacelli, negli ultimi anni, ha partecipato a numerosi format televisivi, l’ultimo dei quali è The Golden Bachelor Non è mai troppo tardi.

Infine, la terza ed ultima opinionista del Grande Fratello 2025 è Cristina Plevani. Classe 1972, ha partecipato e vinto nella prima edizione assoluta del programma, proposta nel 2000, ovvero quella alla quale ha partecipato anche il compianto Pietro Taricone. Anche per Plevani, il trionfo al GF ha rappresentato un importante trampolino di lancio per la carriera televisiva, in quanto ha partecipato a Verissimo e Uomini e Donne. In seguito ha lavorato come opinionista per vari format. Negli scorsi mesi ha gareggiato a L’Isola dei Famosi, riuscendo a vincere.

Le parole di Simona Ventura

Simona Ventura, nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, in merito alla scelta degli opinionisti del Grande Fratello ha ammesso: “Ho bisogno di loro perché al Grande Fratello sono sono una novellina, mi aiuteranno a districarmi nei meandri della Casa“. In seguito, ha raccontato: “Sono onorata ed orgogliosa, è stato del tutto inaspettato, è stata una corsa, ma ora siamo pronti ed entusiasti. È Stiamo facendo un bel lavoro, c’è tanto entusiasmo, tanta fiducia che non vogliamo deludere. I concorrenti sono persone comuni, dalla grande personalità e con storie da raccontare“.