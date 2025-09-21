Platonic è una nuova serie tv turca. È disponibile su Netflix. La dirige Onur Bilgetay. L’ha scritta Gupse Özay. Questa produzione mescola commedia e dramma. Racconta le vicende di due sorelle. Le loro vite vengono sconvolte. Arriva un uomo misterioso nel loro boutique hotel. È un racconto sulle relazioni e le illusioni. E anche sulle verità che emergono. Quando l’amore si presenta sotto mentite spoglie.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Platonic

La regia è affidata a Onur Bilgetay. La produzione è di BKM Film. La distribuzione è su Netflix. La narrazione è ambientata in Turchia. Ha un tono brillante e riflessivo. Alterna momenti comici a tensioni emotive.

I protagonisti principali sono:

Kerem Bürsin : Kaan

: Kaan Gupse Özay : Gülten

: Gülten Öykü Karayel: Nedret

Dove è stata girata?

Questa fiction è stata girata in Turchia. Le riprese si sono svolte principalmente tra Istanbul e Izmir. Hanno utilizzato un boutique hotel sul mare. Le location evocano atmosfere familiari e intime. Sono perfette per raccontare i contrasti tra le due sorelle. E anche il misterioso ospite che arriva all’improvviso.

Trama della serie tv Platonic

Analizzando la trama, la storia si concentra su Gülten e Nedret. Loro, infatti, sono due sorelle molto diverse tra loro. Una, peraltro, è pragmatica e ironica. L’altra, invece, è romantica e idealista. Gestiscono, inoltre, insieme un piccolo hotel di charme. Finché, però, nella loro vita entra Kaan. Lui è un affascinante uomo d’affari. E si presenta, peraltro, sotto falso nome. Mentre Gülten, quindi, lo considera la sua anima gemella, Nedret lo vede diversamente. Lo vede, infatti, come il suo destino. Di conseguenza, la presenza di Kaan scatena una serie di eventi. Eventi, peraltro, che mettono alla prova i legami familiari. E anche le convinzioni personali. E la capacità, infine, di distinguere l’amore vero da quello solo immaginato.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Kaan rivela la sua vera identità. E anche, peraltro, le motivazioni che lo hanno portato all’hotel. Di conseguenza, Gülten scopre di essere stata manipolata. Mentre Nedret, invece, affronta una verità dolorosa. Una verità, questa, sul suo passato. A questo punto, le sorelle si separano. Ma trovano, tuttavia, una nuova forza nel loro legame. In definitiva, il racconto si chiude con una scena simbolica. Gülten e Nedret, infatti, guardano il mare. Sono consapevoli, quindi, che l’amore platonico può essere molto potente. Potente, peraltro, quanto quello realmente vissuto.

Cast completo della serie tv Platonic

Il cast riunisce alcuni dei volti più amati della televisione turca. Sono capaci di dare profondità e ironia ai personaggi.