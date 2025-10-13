Lunedì 13 ottobre si svolge la terza puntata del Grande Fratello e nella Casa, nelle scorse ore, sono nate le prime dinamiche. Tiene banco, soprattutto, la rissa sfiorata fra Omer e Jonas.

Grande Fratello dinamiche, i due concorrenti quasi alle mani

La giornata che, simbolicamente, potrebbe aver dato il via al Grande Fratello è quella dell’11 ottobre. L’edizione, fino a quel momento decisamente molto piatta dal punto di vista dei contenuti, ha avuto un’accelerazione improvvisa quando Jonas ed Omer sono venuti quasi alle mani.

L’elemento che ha provocato le tensioni è una banale pizza, che Omer stava cucinando quando Jonas ha aperto il forno. Gesto, questo, che ha provocato la rabbia dell’inquilino e che ha scatenato la bagarre. La regia dello show non ha ripreso l’esatto momento in cui i due si sono confrontati, ma ha mandato in onda i secondi subito successivi, quando gli altri concorrenti sono subito accorsi per dividerli ed evitare il peggio.

Omer, rivolgendosi al compagno, ha affermato: “Vuoi fare l’uomo? Fammi vedere che uomo sei. Sei un ignorante che non capisce niente della gente“. In seguito, Omer si è sfogato con alcuni compagni d’avventura, sostenendo di essere stato provocato da Jonas.

Anita Mazzotta ha abbandonato il programma

Ma un altro fatto, decisamente di diversa natura, rischia di scombussolare gli equilibri (e dunque le dinamiche) del Grande Fratello. Anita Mazzotta, fra le partecipanti più amate ed attive in queste prime settimane di show, ha dovuto abbandonare in fretta e furia la trasmissione. Il programma, sulle pagine social, ha parlato di “motivi famigliari“, senza fornire ulteriori dettagli. Non è chiaro, inoltre, se la giovane potrà rientrare o meno all’interno della Casa. La sua assenza ha creato non pochi malumori, soprattutto in Jonas, che negli scorsi giorni si è avvicinato molto alla ragazza.

Grande Fratello dinamiche, che impatto potrebbero avere negli ascolti

Le ultime dinamiche del Grande Fratello, dunque, promettono di ravvivare la diretta della terza puntata, in onda su Canale 5 nel prime time del 13 ottobre. D’altronde, nella puntata sarà comunicato il futuro di Anita e, soprattutto, dovrebbero essere trasmesse, per la prima volta, le immagini di quel che è avvenuto a Jonas ed Omer. La speranza, in casa Mediaset, è che tutto questo possa avere un impatto positivo negli ascolti, che nel secondo appuntamento hanno sofferto di un calo. Rispetto al debutto, il reality show ha perso il 5,4% di share, con circa 800 mila telespettatori in meno.