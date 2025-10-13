Prosegue, con la puntata denominata Il Delfino, Blanca 3. L’appuntamento è visibile dalle 21:20 circa di lunedì 13 ottobre, su Rai 1.

Blanca 3 Il Delfino, regista e dove è girata

Blanca, produzione originale di Rai Fiction e Lux Vide, è diretta dal giovane regista Nicola Abbatangelo. La sceneggiatura degli appuntamenti è firmata da Mario Ruggeri ed Alessandro Sermoneta.

Le riprese della terza stagione di Blanca si sono svolte in Liguria, concentrandosi soprattutto sui territori adiacenti a Genova e a Camogli. La fiction con protagonista l’omonimo personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta si conferma eccellente dal punto di vista degli ascolti. La seconda puntata, in onda sette giorni fa, ha intrattenuto poco meno di 3 milioni e 900 mila telespettatori, con una share del 23,8%. Rispetto al debutto, il titolo ha riscontrato un aumento dello 0,8% di share.

Blanca 3 Il Delfino, la trama

Nel corso dell’appuntamento Il Delfino, Blanca e Liguori sono costretti a collaborare ad un altro, intricato caso. Questa volta, la loro indagine è rivolta verso il Centro Recupero Animali Marini. Un giovane tirocinante di tale ente è ritrovato in gravi condizioni, dopo una caduta molto sospetta dal tetto. Per i protagonisti si tratta di un tentato omicidio. Blanca e Liguori lavorano duramente per far luce su quanto avvenuto e l’inchiesta tende a riaccendere i sentimenti dell’ispettore per la collega.

La protagonista impegnata, con Domenico, nella ricerca del bambino legato a Valya

La grande attenzione di Blanca, durante la puntata odierna, è però rivolta altrove. La protagonista, infatti, è impegnata, insieme a Domenico, nelle ricerche del bambino legato a Valya, suora defunta nel corso dell’appuntamento trasmesso sette giorni fa.

La vicenda è sempre più avvolta nel mistero e, con il procedere dell’indagine, Blanca e Domenico sono sempre molto vicini. La loro evidente alchimia attira le attenzioni di Eva Faraldi, che tiene molto all’uomo e che non nasconde la sua gelosia.

Blanca 3 Il Delfino, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati in Blanca 3, la cui terza puntata è visibile nel prime time di Rai 1 lunedì 13 ottobre e che è fruibile anche in streaming ed on demand su Rai Play.