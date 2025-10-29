Selling Sunset 9 è la nuova, attesissima stagione del celebre reality immobiliare, un successo globale disponibile sulla piattaforma Netflix. La serie continua a mostrare le vite patinate degli agenti dell’esclusivo Oppenheim Group, con lo sfondo glamour di Los Angeles. Il programma segue le vicende professionali, scandite da vendite record di ville da sogno, e le tensioni personali, spesso vicine a quelle di una soap opera. La stagione 9 è composta da 11 episodi, rilasciati in blocco il 29 ottobre 2025.

Regia, produzione e protagonisti Selling Sunset 9

La regia è affidata al creatore della serie, Adam DiVello, noto per aver saputo catturare le dinamiche interpersonali con un ritmo incalzante e avvincente. La produzione è curata congiuntamente da Done and Done Productions e Lionsgate Television.

La serie è ambientata interamente a Los Angeles, concentrandosi sulle aree immobiliari più lussuose: i panorami mozzafiato di Hollywood Hills, l’opulenza di Beverly Hills, l’esclusività di Malibu e la vita notturna di West Hollywood. Questo sfondo magnifico amplifica il dramma umano e professionale che si svolge in primo piano.

I protagonisti principali che tornano a vendere case multimilionarie e a confrontarsi sono:

Chrishell Stause , l’agente dal passato drammatico ma dal futuro in ascesa.

, l’agente dal passato drammatico ma dal futuro in ascesa. Chelsea Lazkani , sempre divisa tra affari e vita familiare.

, sempre divisa tra affari e vita familiare. Emma Hernan , l’imprenditrice che bilancia vendite e la sua linea di prodotti.

, l’imprenditrice che bilancia vendite e la sua linea di prodotti. Nicole Young, l’agente determinata, spesso al centro delle polemiche.

Dove è stata girata?

Il reality è girato in California, concentrandosi sulla metropoli di Los Angeles. Le telecamere documentano le trattative e le feste nelle sfarzose ville di lusso situate nelle zone più prestigiose della contea, tra cui le colline di Malibu, le viste panoramiche di Hollywood Hills, la discrezione di Bel-Air e lo sfarzo di Beverly Hills.

Gli interni dell’Oppenheim Group sono filmati nel vero e proprio ufficio situato sull’iconico Sunset Boulevard, conferendo autenticità alle scene di lavoro. Le dinamiche più personali e i conflitti tra gli agenti si svolgono in location esclusive come ristoranti alla moda, eventi di gala e le lussuose case private delle protagoniste.

Cosa accade nella nuova stagione di Selling Sunset 9?

La stagione si apre immediatamente con un colpo di scena professionale: un tour in una magnifica villa da 21 milioni di dollari. Parallelamente, le dinamiche personali esplodono con un acceso confronto tra Chrishell, Emma e Chelsea sul presunto tradimento che coinvolgerebbe Nicole, la quale si trova rapidamente al centro del dramma.

Contemporaneamente, Chelsea affronta una profonda crisi personale: il suo divorzio, che lei stessa definisce pubblicamente “il momento più difficile della sua vita”, mette a dura prova la sua concentrazione e la sua capacità di rimanere al top nel campo immobiliare.

La new entry, Sandra Vergara, cugina della celebre Sofía Vergara, non si limita ad entrare in scena con un cognome importante, ma scuote gli equilibri dell’ufficio con il suo stile diretto e decisamente competitivo. Le tensioni latenti tra Nicole e Emma non tardano a esplodere pubblicamente, culminando in un’accesa discussione durante un elegante evento di beneficenza. Intanto, il presidente Jason considera ambiziosamente l’apertura di una nuova sede a Miami, un progetto che potrebbe ridefinire la struttura dell’agenzia.

Il successo professionale non manca di alimentare le gelosie: Sandra ottiene la vendita più alta della stagione, eclissando l’operato di agenti consolidate come Emma e Chelsea. L’equilibrio precario viene ulteriormente scosso da Chrishell, la quale annuncia l’intenzione di lasciare l’agenzia per dedicarsi completamente a un progetto personale, forse abbandonando il settore. Il futuro dell’Oppenheim Group è in discussione quando Mary e Jason affrontano un teso dibattito sulla direzione aziendale. La situazione precipita quando Nicole riceve una sospensione per comportamento scorretto, aggravando le faide interne.

La stagione si chiude con un tradizionale brindisi sul *rooftop* di una villa mozzafiato, ma il finale lascia intendere che, sotto i sorrisi di facciata, le rivalità professionali e personali restano più aperte e accese che mai.

Cast completo di Selling Sunset 9

Il cast riunisce volti storici e nuove presenze, con dinamiche sempre più accese.