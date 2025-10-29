Giunge al termine oggi, mercoledì 29 ottobre, la seconda edizione di This is Me 2025, la cui ultima puntata è visibile su Canale 5 dalle 21:30. Il programma di Silvia Toffanin, nei due appuntamenti fino ad ora andati in onda, ha ottenuto degli ascolti che rendono evidente l’importanza di non snaturare i format.

This is Me 2025 ultima puntata, indispensabile il legame con Amici

This is Me, come è noto, ha debuttato lo scorso anno in qualità di spin off di Amici, realizzato con l’obiettivo di celebrare la carriera dei ballerini e dei cantanti che hanno mosso i primi passi all’interno del reality guidato da Maria De Filippi.

Quest’anno, lo show ha deciso di modificare la propria struttura, distaccandosi da Amici e divenendo uno show a sé, pensato per omaggiare le eccellenze della musica, dello sport, del cinema e dello spettacolo nostrano.

La scelta di snaturare il format, però, non ha pagato in pieno per quel che riguarda gli ascolti, che nel debutto del 15 ottobre ha tenuto compagnia a due milioni e mezzo di spettatori con il 18,7%. Lo scorso anno, il debutto aveva appassionato 3,2 milioni di spettatori con il 22,2%.

Nella seconda puntata, in onda il 22 ottobre, Silvia Toffanin ha deciso di tornare ad occuparsi, seppur indirettamente, di Amici, dedicando tutta la serata ad una delle professoresse, ovvero Lorella Cuccarini. Tale scelta ha riacceso l’interesse dei tanti appassionati del talent verso il programma, che è cresciuto, superando i 2 milioni ed 800 mila spettatori con il 21,2%. Nonostante il tentativo Mediaset di rendere indipendente This is Me, dunque, appare chiaro che il successo del programma è strettamente collegato al format di De Filippi.

Gerry Scotti forte del successo con La Ruota della Fortuna

A This is Me del 29 ottobre, Silvia Toffanin accoglie uno dei volti più amati della televisione italiana. Stiamo parlando di Gerry Scotti, che grazie al successo con La Ruota della Fortuna sta vivendo uno dei momenti migliori della sua lunga carriera. Prevista anche la presenza di Samira Lui, sua spalla nel game show.

Vi sono, poi, alcuni sportivi italiani molto vincenti. In primis Federica Pellegrini, soprannominata La Divina e capace di vincere due medaglie olimpiche ed undici medaglie mondiali. Inoltre, partecipano Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Alessandro Del Piero, tutti e tre campioni del mondo grazie alle imprese dell’Italia ai Mondiali del 2006.

This is Me 2025 ultima puntata, Fiorella Mannoia ed Il Volo

Anche il mondo della musica è centrale a This is Me del 29 ottobre ed è ben rappresentato, in primis, da Fiorella Mannoia, autrice di veri e propri capolavori come Quello che le donne non dicono ed Il cielo d’Irlanda.

Spazio a Il Volo, trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, e ad Al Bano. Infine, c’è Loredana Bertè, che condivide il palco insieme ad Alberto Urso.