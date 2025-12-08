Lunedì 8 dicembre, su Canale 5 in prima serata, è prevista la messa in onda della semifinale del Grande Fratello. Lo show prende il via alle 22:00 circa.

Grande Fratello 2025 semifinale, il terzo finalista

Al timone del Grande Fratello, anche in occasione della semifinale, torna Simona Ventura. Quest’ultima è affiancata, in studio, dai commentatori Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, oltre che dalla commentatrice Sonia Bruganelli, che si è aggiunta, ad edizione in corso, al cast fisso del reality.

Durante la serata odierna, l’elenco dei finalisti ufficiali si arricchirà con nuovi inquilini. Quel che è certo, infatti, è che il pubblico a casa ha la possibilità di individuare colui o colei che sarà il terzo/a finalista, aggiungendosi dunque a Giulia ed a Jonas, gli unici già certi di essere presenti alla diretta del prossimo 15 dicembre.

Due eliminazioni e chi al televoto

Nel frattempo, il pubblico a casa è chiamato a pronunciarsi in merito al televoto aperto la scorsa settimana. Durante la semifinale del Grande Fratello, infatti, la conduttrice Simona Ventura comunica i nomi dei due concorrenti meno votati della nomination, che dunque sono definitivamente eliminati proprio ad un passo dalla finale.

A rischio eliminazione, come è noto, ci sono in primis Simone e Domenico. I due sono finiti automaticamente in nomination su decisione della produzione, come punizione per delle dichiarazioni spiacevoli e fuori luogo effettuate, oramai due settimane fa, ai danni di Dolce, l’inquilina proveniente dal GF Kosovo e che è stata ospite del loft di Cinecittà.

A loro si uniscono altre due protagoniste del Grande Fratello 2025, ovvero le “nemiche” Rasha e Francesca. Le due, nelle ultime settimane, hanno spesso battibeccato, soprattutto a causa della relazione che la prima ha iniziato con Omer.

Grande Fratello 2025 semifinale, partecipa un superospite

Nel corso della semifinale del Grande Fratello, Simona Ventura approfondisce, con i partecipanti, le principali dinamiche avvenute negli ultimi giorni. Tiene banco, soprattutto, la crisi fra Rasha ed Omer. A sollevare i principali dubbi è stato il concorrente, che ha comunicato, in un momento di sfogo, di voler interrompere il rapporto in quanto ha notato, da parte della compagna, un atteggiamento di chiusura.

Infine, durante la semifinale del Grande Fratello 2025 è prevista la presenza di un superospite. Nonostante non vi siano conferme in tal merito, sui social circola, da giorni, l’indiscrezione secondo la quale la Porta Rossa potrebbe aprirsi per Elodie, protagonista di una lunga tournée negli stadi e nei palazzetti.