Lunedì 8 dicembre, su Sky, è proposta una nuova puntata di IT Welcome to Derry. L’appuntamento, nel nostro paese, è trasmesso a partire dalle ore 21:15 circa.

IT Welcome to Derry 8 dicembre, regista e dove è girata

Girata in Canada, fra Toronto e Port Hope, la serie è in onda, in Italia su Sky Atlantic, in contemporanea con gli Stati Uniti. Qui, infatti, le puntate sono proposte la domenica sera, sull’emittente HBO.

La regia di IT Welcome to Derry è affidata ad Anthony Muschietti. Gli ideatori sono Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, che hanno contribuito anche a firmare la sceneggiatura, con l’obiettivo di dar vita al prequel dei film IT e di IT Capitolo Due, usciti nei cinema nel 2017 e 2019.

La puntata è la settima e penultima della stagione, il cui finale è previsto per il prossimo 15 dicembre. L’appuntamento presenta, inoltre, una durata eccezionale: rispetto ai precedenti, in onda per circa un’ora, quello di oggi dura circa 105 minuti.

IT Welcome to Derry 8 dicembre, la trama

La puntata di IT Welcome to Derry in onda oggi promette di essere fondamentale per il proseguo della serie. Durante l’appuntamento, infatti, molti dei protagonisti si ritrovano coinvolti in un drammatico fatto. Esso coinvolge il Black Spot, punto di ritrovo per l’intera comunità afroamericana di Derry, oltre che per i militari della base militare.

Un baluardo di inclusione e di libertà, dunque, posto all’interno di una comunità dominata dall’odio razziale. Proprio a causa della sua natura, il luogo subisce un grave attentato incendiario.

Spoiler finale

Nel corso dell’appuntamento odierno della serie, l’incendio colpisce il Black Spot mentre è pieno di persone, fra cui Hank Grogan ed alcuni bambini. Nonostante il tentativo di aiutare da parte di qualche persona, fra cui Dick Halloran, l’evento compie una strage e lascia gravi conseguenze nella comunità, ora dominate dall’ansia e dall’odio. Un clima ideale, dunque, per Pennywise. Infine, il già citato Dick, alle prese con i suoi poteri, contribuisce alla scoperta di un nuovo artefatto.

IT Welcome to Derry 8 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante IT Welcome to Derry.