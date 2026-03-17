Martedì 17 marzo, su Canale 5, è in onda, dalle 21:50 circa in diretta, la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Al timone del reality show torna Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, al suo esordio nel reality.

Durante la serata fanno il loro ingresso, nella Casa, i concorrenti dell’edizione. Quattro hanno già inaugurato il programma lo scorso venerdì, durante il cosiddetto Open House: si tratta di Adriana Volpe, Ibiza Altea, Raul Dumitras e Renato Biancardi.

Grande Fratello Vip 2026 diretta prima puntata, le parole di Ilary Blasi

Alle 22:02 inizia la prima puntata del Grande Fratello Vip. L’apertura è affidata ad una performance di ballo con protagonista Raimondo Todaro, uno dei concorrenti. Poi la storica sigla del reality dà il benvenuto ad Ilary Blasi. Emozionatissima, la conduttrice afferma: “Per me è un grande ritorno a casa ed a casa si sta sempre bene. Qui ho lasciato il cuore ed un sacco di amici“. A stretto giro fanno il loro ingresso le opinioniste. Cesara Buonamici: “Anche io qui mi sento a casa“. Selvaggia Lucarelli: “Per me è una nuova avventura, ho visto che nel cast ho tanti vecchi amici. Se si mangia meglio alla mensa di Mediaset o dall’altra parte? Lì non si mangia”.

È il momento dei primi ingressi. Varca la Porta Rossa Raimondo Todaro. Quest’anno, per entrare nella Casa, i concorrenti devono varcare la galleria del tempo, un percorso contornato dai led nei quali i protagonisti osservano le immagini relative ai momenti più importanti della loro carriera. Sono passati 15 minuti e già ci sono i primi screzi fra Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro, che hanno avuto svariati screzi, in passato, a Ballando con le stelle.

Sulla galleria del tempo c’è Alessandra Mussolini, con Blasi che ricorda i numerosi scontri che l’ex parlamentare ha avuto con Lucarelli. Una clip, ora, mostra l’incontro fra Giovanni Calvario e Paola Caruso, venuti a contatto a Roma mediante l’intermediazione di una intelligenza artificiale. Essi sono gli unici due del cast a sapere dell’esistenza di una stanza segreta, dalla quale hanno la possibilità di vedere i Confessionali degli altri inquilini.

Continua l’appuntamento

La diretta della prima puntata del Grande Fratello Vip procede. Giovanni Calvario e Paola Caruso entrano in Casa. La conduttrice saluta la nonna, la sorella e la figlia Chanel, ospiti in studio, poi dà il benvenuto ad Antonella Elia, che ha il dente avvelenato con Adriana Volpe, al punto che non l’ha neanche abbracciata al suo ingresso. Alessandra Mussolini, intanto, già si lamenta per la voce di Paola Caruso. Ed è passata solamente un’ora…

In studio, intanto, è arrivato Marco Berry. Prima di varcare la Porta Rossa, però, fa un esperimento usando il cellulare e coinvolgendo l’intero studio.