Come è noto oramai da settimane, martedì 17 marzo prende il via il Grande Fratello 2026. La novità, però, è che per ben quattro concorrenti l’avventura nel loft di Cinecittà parte in anticipo, già da oggi, venerdì 13 marzo. A partire dalle ore 17:00, infatti, si svolge il GF Open House.

GF Open House, in cosa consiste la novità del reality

La principale novità della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, dunque, è proprio il GF Open House. Esso consiste in uno show d’apertura, nel quale alcuni concorrenti entrano quattro giorni prima rispetto agli altri.

Tali protagonisti, in particolare, passano l’intero weekend e la giornata del lunedì da soli, permettendo di stringere i primi legami ed alleanze ed andando alla scoperta di tutti gli ambienti della Casa.

Solamente a partire da martedì 17 marzo, giorno in cui si svolge la prima puntata su Canale 5, fanno il loro ingresso anche gli altri partecipanti.

Gli orari e dove vederlo

I riflettori della Casa del Grande Fratello Vip si accendono, per lo spin off Open House, venerdì 13 marzo, dalle ore 17:00. La diretta è visibile solamente in streaming, mediante il sito Mediaset Infinity ed il pubblico a casa ha la possibilità di vedere l’ingresso dei primi quattro partecipanti. Ad oggi, non è prevista la messa in onda del GF Open House in nessuna rete televisiva Mediaset.

Nei giorni seguenti, la diretta dalla Casa, sempre sull’applicazione del Biscione, è proposta dalle ore 10:00. Il martedì, giorno in cui si svolge il primo appuntamento, la diretta parte alle 10:00 e giunge al termine alle 21:45 circa, non appena Ilary Blasi, insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, dà il via all’edizione.

GF Open House, chi sono i partecipanti che inaugurano la Casa

Dei quattro concorrenti che animano il GF Open House, la più attesa è senza ombra di dubbio la conduttrice Adriana Volpe. Si tratta della terza avventura all’interno del mondo del reality: nel 2020 ha partecipato in gara, mentre l’anno seguente ha lavorato come opinionista.

Varcano la Porta Rossa Renato Biancardi, giovane modello e musicista, ed Ibiza Altea, già nel cast della prima edizione italiana di Too Hot to Handle, reality show di Netflix. Infine, il GF Open House è arricchito da Raul Dumitras. Molto seguito sui social, nel 2024 ha partecipato a Temptation Island. Ha svolto tale esperienza insieme alla fidanzata Martina De Iannon, ma la relazione era giunta alla conclusione durante il falò di confronto che avea chiuso l’edizione.