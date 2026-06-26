Giovedì 25 giugno è andata in onda, su Sky Uno, l’ultima puntata di Money Road 2 e di seguito vi sveliamo come è finito il programma. Come nella passata edizione, il reality ha confermato di essere uno dei più interessanti delle ultime stagioni.

Money Road 2 come è finito, Marilina prima guida dell’ultima puntata

La puntata di Money Road 2 ha preso il via con la scelta di Marilina, eletta guida, di cliccare all’ATM il punto interrogativo, che le ha dato solamente 100 euro. A seguire ha regalato a Fabrizio una tentazione gratis, con l’uomo che, per questo, ha avuto la possibilità di godersi un trattamento gratis nel beauty farm incontrato nel bel mezzo della giungla della Malesia.

Il gruppo, oramai dilaniato dalle continue tensioni, è arrivato al Last Camp, ovvero il campo base del programma. Qui, Fabio Caressa ha accolto, individualmente, ogni concorrente, sottoponendoli a una tentazione: la possibilità di guadagnare 25 mila euro, da poter utilizzare per esaudire i loro sogni. Per vincerli, gli interessati hanno dovuto cliccare un bottone: solamente alla persona più veloce è andato il jackpot.

Simona e Marilina hanno mantenuto il segreto

Diversi i componenti della Compagnia delle Tentazioni che hanno scelto di partecipare alla competizione per vincere i 25 mila euro. Marco, Roberto e Luana hanno confessato al gruppo di aver tentato la sorte. Simona e Marilina, pur avendo partecipato, hanno deciso di non dire nulla ai colleghi sfidanti.

La giornata è ripresa con un altro trekking, al termine del quale è eletta l’ultima guida dell’anno, ovvero Meryem. Lei, dunque, ha aperto la catena per recarsi all’ATM e avere la possibilità, uno alla volta, di ritirare la propria quota o il doppio. Al netto dei 25.000 euro che qualcuno si è aggiudicato, il montepremi finale ha un valore complessivo di 168.150 euro. La quota singola, dunque, è di 14.012,50 euro, mentre la doppia ammonta a 28.025 euro.

Money Road 2 come è finito, Marilina colei che è uscita con il montepremi più alto

Tutti i concorrenti, nella scelta finale di Money Road 2, hanno deciso di abbandonare il programma prelevando solamente la propria somma di denaro, per evitare di lasciare qualcuno dei propri colleghi senza vincita finale. L’unica che ha scelto di prelevare il doppio è Marilina, che ha impedito a Luana di accedere alla spartizione finale. La concorrente, tuttavia, è risultata essere la più veloce nel contest per aggiudicarsi i 25 mila euro, riuscendo così a mettere da parte un’importante somma di denaro.

Di seguito l’elenco delle vincite ottenute da ciascun concorrente di Money Road 2: