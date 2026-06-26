Amadeus lascia la Warner Bros Discovery. Il conduttore abbandona l’emittente con due anni di anticipo rispetto al previsto.

Amadeus lascia Warner Bros Discovery, l’annuncio

La notizia della separazione fra Amadeus e la Warner Bros. Discovery era nell’aria già da qualche settimana, ma è diventata ufficiale solamente nella tarda mattinata di venerdì 26 giugno. In un comunicato congiunto, sia il conduttore che la piattaforma sostengono di aver trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, che sarebbe dovuto durare altri due anni.

Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha ammesso: “Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità. Oltre al valore del lavoro fatto insieme, resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e sul rispetto reciproci. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo“.

Il saluto del conduttore

Nella nota in cui è ufficializzato l’addio di Amadeus dalla Warner Bros. Discovery è presente anche una breve dichiarazione del conduttore, che afferma: “Sono stati due anni intensi. Ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca, e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri“.

Il passaggio di Amadeus a Discovery è avvenuto nell’estate del 2024. L’entusiasmo iniziale, con il passare dei mesi, è venuto meno, a causa delle enormi difficoltà riscontrate negli ascolti dai format condotti dall’ex direttore artistico del Festival di Sanremo. Eccezion fatta per La Corrida, tutti i programmi guidati da Amadeus sul NOVE si sono dimostrati, di fatto, dei flop dal punto di vista dell’Auditel.

Amadeus lascia Warner Bros Discovery, le ipotesi per il futuro

Con l’addio anticipato dalla Warner Bros. Discovery si aprono diverse prospettive per il futuro lavorativo di Amadeus. Le principali riguardano un suo possibile ritorno in Rai, di cui ha fatto parte fino al 2024. Tuttavia, i palinsesti della prossima stagione sono oramai delineati ed è pressoché impossibile pensare che, dopo quel che è accaduto, Amadeus possa rientrare sulla TV di Stato con un ruolo da protagonista.

Per questo, la suggestione più forte è quella di un approdo come giudice nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Meno probabile, ma comunque impossibile da escludere, che Milly Carlucci possa tentare di convincerlo anche a cimentarsi nel talent come concorrente. Non sarebbe di certo il primo conduttore ad accettare di gareggiare nel format per cercare di rilanciare la propria carriera sul piccolo schermo: i casi più celebri del passato sono senza dubbio quelli di Barbara D’Urso e Fabrizio Frizzi.

Altra ipotesi per il futuro di Amadeus è quella che porta a Mediaset, dove ha presenziato già nelle ultime stagioni come giudice del Serale di Amici. Anche in questo caso, tuttavia, per il conduttore potrebbe esserci poco spazio nei palinsesti, almeno per quanto riguarda la rete ammiraglia. Su Canale 5, l’unico slot che potrebbe essere libero è quello del preserale, da mesi in crisi negli ascolti e che l’azienda potrebbe affidare proprio ad Amadeus con un nuovo game show.