Sotto le foglie è un film drammatico francese del 2024 diretto da François Ozon, in onda in prima visione su Rai 3 venerdì 4 settembre 2026 alle 21:20. Il titolo originale è Quand vient l’automne e i protagonisti sono Hélène Vincent, nel ruolo di Michelle Giraud, Josiane Balasko, che interpreta Marie-Claude Perrin, Ludivine Sagnier nel ruolo di Valérie Tessier e Pierre Lottin in quello di Vincent Perrin.

Ambientato nella campagna della Borgogna, il film parte dalla tranquilla quotidianità di Michelle, pensionata che attende con entusiasmo l’arrivo della figlia Valérie e del nipote Lucas. Un pranzo a base di funghi provoca però un grave malore a Valérie e riporta in superficie vecchi rancori familiari. Da quel momento François Ozon costruisce una storia sospesa tra dramma, commedia nera e mistero, nella quale diventa sempre più difficile distinguere gli incidenti dalle azioni deliberate.

Regia, produzione e protagonisti del film Sotto le foglie

La regia di Sotto le foglie è firmata da François Ozon, autore anche della sceneggiatura insieme a Philippe Piazzo. La fotografia è curata da Jérôme Alméras, il montaggio da Anita Roth e le musiche sono composte da Evgueni e Sacha Galperine.

Al centro del racconto troviamo Michelle Giraud, interpretata da Hélène Vincent. È una donna anziana che vive serenamente in un piccolo centro della Borgogna, occupandosi della casa e dell’orto e trascorrendo molto tempo con l’amica Marie-Claude Perrin, interpretata da Josiane Balasko.

Il rapporto più difficile di Michelle è quello con la figlia Valérie Tessier, alla quale dà volto Ludivine Sagnier. Tra le due esistono tensioni profonde che affondano le radici nel passato di Michelle.

Un altro personaggio fondamentale è Vincent Perrin, interpretato da Pierre Lottin. Figlio di Marie-Claude, è appena uscito dal carcere e cerca un’occasione per ricostruire la propria vita. L’incontro con Michelle finirà per cambiare il destino di entrambi.

Dove è stato girato?

Sotto le foglie è stato girato realmente in Borgogna-Franca Contea, soprattutto nel dipartimento francese della Nièvre. François Ozon ha scelto questa regione perché profondamente legato ai suoi paesaggi, frequentati dal regista durante l’infanzia.

Una delle principali location è Donzy, piccolo comune nei pressi di Cosne-Cours-sur-Loire. Qui sono state realizzate numerose sequenze ambientate nel paese di Michelle. Le case utilizzate per Michelle e Marie-Claude si trovano proprio nella zona di Donzy.

Compare più volte anche la chiesa di Saint-Carad’heuc, mentre il bar Chez Didier è stato trasformato per il film nel locale Chez Vincent.

Le riprese hanno coinvolto inoltre Cosne-Cours-sur-Loire, dove è stata ricreata anche una brasserie che nella storia dovrebbe trovarsi a Parigi, oltre a Cessy-les-Bois e al Canal du Nivernais.

Alcune scene sono state realizzate anche a Nevers, dove la produzione ha utilizzato il Donald’s Pub. Le riprese si sono svolte prevalentemente nell’autunno del 2023, permettendo a Ozon di sfruttare realmente i colori stagionali che hanno un significato fondamentale nel film.

Trama del film Sotto le foglie

Michelle Giraud è una pensionata che vive nella tranquillità della campagna borgognona.

Coltiva il proprio orto, frequenta la chiesa e trascorre molto tempo con l’amica Marie-Claude Perrin.

La donna attende con entusiasmo le vacanze di Ognissanti.

La figlia Valérie deve infatti raggiungerla insieme al piccolo Lucas, il nipote al quale Michelle è profondamente affezionata.

Il rapporto tra madre e figlia è però tutt’altro che sereno.

Valérie nutre un forte risentimento nei confronti della madre e non perde occasione per ricordarglielo.

Michelle prepara un pranzo per accogliere la famiglia e cucina alcuni funghi raccolti nel bosco.

Poco dopo averli mangiati, Valérie si sente male.

La donna viene ricoverata e si scopre che è rimasta vittima di un’intossicazione.

Michelle sostiene di aver commesso un errore.

Ma un particolare alimenta immediatamente il dubbio: lei non ha mangiato i funghi.

Valérie è convinta che la madre abbia tentato deliberatamente di avvelenarla.

Dopo essersi ripresa decide quindi di ripartire con Lucas e proibisce a Michelle di frequentare il bambino.

Per la pensionata è un colpo devastante.

Nel frattempo Vincent Perrin, figlio di Marie-Claude, esce dal carcere.

Michelle decide di offrirgli una possibilità e lo assume per occuparsi del proprio giardino.

Tra i due nasce un rapporto sempre più stretto.

Vincent è riconoscente alla donna e, conoscendo la sofferenza provocata dalla lontananza di Lucas, decide di intervenire.

Si reca quindi a Parigi per parlare con Valérie e convincerla a permettere alla madre di frequentare nuovamente il nipote.

Durante l’incontro accade però qualcosa di drammatico.

Valérie precipita dal balcone e muore.

La polizia considera inizialmente la caduta un incidente.

Vincent racconta alla madre Marie-Claude di essere stato presente e sostiene che Valérie abbia perso accidentalmente l’equilibrio.

La morte della donna cambia ancora una volta gli equilibri familiari.

Il padre di Lucas, Laurent Tessier, vorrebbe portare il figlio a vivere con lui a Dubai.

Lucas preferisce però rimanere in Francia.

Il ragazzo va così a vivere con Michelle, mentre Vincent assume progressivamente per lui il ruolo di un fratello maggiore.

Ma i segreti non sono ancora terminati.

Lucas scopre che i compagni di scuola insultano sua nonna e Michelle è costretta a raccontargli una parte dolorosa della propria vita.

Michelle e Marie-Claude in passato erano prostitute.

Proprio questo passato era una delle ragioni del profondo rancore che Valérie provava nei confronti della madre.

Michelle aiuta intanto Vincent a costruirsi una nuova esistenza, prestandogli il denaro necessario per aprire un locale.

La loro nuova famiglia sembra finalmente trovare un equilibrio.

Fino a quando Marie-Claude si ammala gravemente.

Spoiler finale

Prima di morire a causa di un tumore, Marie-Claude rivela a Michelle un segreto fondamentale.

Vincent le aveva confessato di essere stato nell’appartamento di Valérie proprio il giorno della sua morte.

La polizia riapre quindi le indagini.

Michelle viene interrogata e decide consapevolmente di proteggere Vincent.

Dichiara che quel giorno il ragazzo si trovava nel suo giardino a lavorare, fornendogli così un falso alibi.

Esiste però un’altra prova.

Le telecamere dell’edificio nel quale viveva Valérie hanno ripreso un uomo che potrebbe essere Vincent.

Gli investigatori interrogano anche Lucas.

Il ragazzo afferma che l’uomo registrato dalle telecamere non è Vincent, contribuendo così a proteggerlo.

François Ozon mantiene volutamente un margine di ambiguità sulla morte di Valérie. Vincent sostiene che la donna sia caduta accidentalmente dal balcone durante il loro confronto, ma il film evita di offrire una certezza assoluta allo spettatore.

Passano gli anni.

Lucas ha ormai 18 anni ed è diventato uno studente di storia dell’arte.

Il ragazzo torna nel paese della propria infanzia per trascorrere del tempo con Michelle.

Alla stazione ad accoglierlo c’è Vincent, che nel frattempo ha ricostruito la propria vita.

Michelle comunica al nipote che la casa ormai appartiene a lui e che, se desidera, può venderla come avrebbe voluto sua madre.

Lucas decide di conservarla.

Michelle, Lucas e Vincent si inoltrano quindi nel bosco per una passeggiata.

È autunno, proprio come all’inizio della storia.

Durante il percorso Michelle ha un’ultima visione della figlia Valérie.

Per tutto il film la donna morta le era apparsa come una presenza inquietante e accusatoria. Questa volta, invece, Valérie appare finalmente serena.

Madre e figlia sembrano essersi riconciliate.

Michelle muore nel bosco, pacificata, accanto alle persone che considera ormai la propria famiglia.

Il finale lascia volutamente senza una risposta definitiva alcune domande morali. Non sappiamo con assoluta certezza quanto Michelle sapesse delle azioni di Vincent né quanto fosse disposta a ignorare pur di riavere Lucas. Ozon chiude invece il racconto sul ciclo della natura: Michelle ritorna simbolicamente alla terra, nello stesso bosco dal quale erano arrivati i funghi che avevano dato origine all’intera vicenda.

Cast completo del film Sotto le foglie

Il cast di Sotto le foglie è guidato da Hélène Vincent nel ruolo di Michelle Giraud. Al suo fianco Josiane Balasko interpreta Marie-Claude Perrin, mentre Ludivine Sagnier e Pierre Lottin sono rispettivamente Valérie Tessier e Vincent Perrin.