Venerdì 2 ottobre, su Canale 5, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La trasmissione è proposta sulla rete ammiraglia dalle ore 21:55 circa, prendendo il via subito dopo la fine del game show La Ruota della Fortuna.

Grande Fratello Vip 2 ottobre, l’esito del televoto

Alla conduzione del Grande Fratello Vip del 2 ottobre torna Ilary Blasi, affiancata in studio dalle giornaliste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che hanno il ruolo di opinioniste. Presente, inoltre, anche Michelle Masullo, che nella puntata dello scorso lunedì è stata la prima concorrente a essere eliminata definitivamente dalla Casa.

Nella diretta, visibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è molto atteso l’esito del nuovo televoto. Coloro che sono finiti in nomination sono Gianluca Danto, Marina La Rosa, Alex Belli e Alessandro Varsi. La persona che ha ottenuto meno voti non sarà eliminata, bensì diventerà la prima candidata alla nuova eliminazione.

Le scintille fra Jonathan e Guendalina

Al Grande Fratello Vip del 2 ottobre torna la Battle dei Talenti. Alcuni dei partecipanti, infatti, si cimentano in delle performance artistiche il cui esito può risultare fondamentale per il proseguo della serata.

Nella diretta di oggi, Ilary Blasi propone un focus su alcune delle discussioni avvenute nelle ultime ore all’interno della Casa. Fra queste ha fatto molto discutere il faccia a faccia dai toni molto duri fra Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian. A scatenare la lite c’è stato un botta e risposta che Tavassi ha avuto con Federica Morello in merito ai presunti ritocchini estetici effettuati. Guendalina si sarebbe sentita attaccata dalla inquilina e avrebbe voluto essere difesa dal suo amico Jonathan, che invece ha preferito mantenere un atteggiamento neutrale. Ciò ha indispettito Guendalina Tavassi, che ha cercato un chiarimento con l’esperto di moda, che tuttavia non si è sentito di dover chiedere scusa, convinto di essere dalla parte della regione.

Grande Fratello Vip 2 ottobre, la crisi di Piera

Durante il Grande Fratello Vip del 2 ottobre si parla, inoltre, della crisi che continua a interessare Piera Meloni. La giovane influencer, popolarissima soprattutto su TikTok, ha ammesso di avere dei dubbi in merito ai suoi sentimenti nei confronti del fidanzato Gian Marco. I due formano una coppia da diverso tempo, ma la concorrente sembra aver messo in discussione il rapporto, complice anche il feeling evidente con Alessandro Roncaccia. Infine, la diretta del 2 ottobre termina con la fase delle nomination, che dà l’occasione ai protagonisti di confrontarsi su quanto accaduto negli ultimi giorni.