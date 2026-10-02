Weiss & Morales – Verità sommersa è il quarto episodio della prima stagione della serie crime ispano-tedesca, in onda su Rai Premium. Il titolo originale è Weiss & Morales – Lo profundo. Nina Weiss e Raúl Morales indagano sulla morte di Anne Wilhelm, biologa marina tedesca trovata senza vita nel Centro di Ricerche Marine di Las Palmas.

Quello che sembra un incidente si rivela un delitto. La collaborazione fra la funzionaria tedesca del BKA e il sergente della Guardia Civil conduce la coppia nel mondo della ricerca oceanografica, tra interessi professionali e rapporti personali taciuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Weiss & Morales – Verità sommersa

L’episodio è diretto da Oriol Ferrer. Weiss & Morales è una produzione tra Spagna e Germania e unisce il giallo procedurale alla relazione fra due investigatori provenienti da sistemi di polizia e culture differenti.

Katia Fellin interpreta Nina Weiss e Miguel Ángel Silvestre è Raúl Morales. Nell’episodio tornano anche Margarethe, Sara, Vivi, Markus e Paula, coinvolti nel caso e nei fili familiari della stagione.

Dove è girata Weiss & Morales – Verità sommersa?

La serie è girata nelle Isole Canarie. Questo episodio sfrutta in particolare gli ambienti marini di Las Palmas de Gran Canaria, con il Centro di Ricerche Marine e la costa che diventano il contesto del caso di Anne.

Trama del film Weiss & Morales – Verità sommersa

Anne Wilhelm viene trovata morta nel laboratorio del Centro di Ricerche Marine di Las Palmas. La sua morte appare inizialmente accidentale, ma la nazionalità tedesca della vittima permette a Nina Weiss di affiancare Raúl Morales. I due scoprono presto che dietro l’attività scientifica si nascondono tensioni e informazioni tenute lontane dalla superficie.

Nina e Raúl interrogano chi lavorava con Anne e verificano le versioni contrastanti di Sara, Vivi, Markus e Paula. L’indagine mette alla prova il loro metodo di lavoro comune, mentre le questioni private restano aperte: Nina continua a cercare la verità sul padre biologico e Raúl affronta la difficile situazione con la moglie e il suocero Gustavo.

Weiss & Morales – Verità sommersa, spoiler finale

L’indagine dimostra che Anne non è morta per un incidente. I due investigatori ricostruiscono il segreto che legava la biologa alle persone del centro di ricerca e risolvono il caso seguendo gli indizi nascosti nelle relazioni professionali e personali della vittima.

Il quarto episodio conclude il primo ciclo della serie con un finale aperto: il caso di Anne trova una risposta, ma Nina non identifica ancora con certezza il padre biologico e Raúl non risolve la crisi familiare. Le loro storie restano quindi sospese oltre la chiusura dell’inchiesta.

Cast di Weiss & Morales – Verità sommersa