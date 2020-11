Stasera in tv 28 novembre 2020. Si conclude Tu si que vales con la proclamazione del vincitore della sofferta edizione 2020 per la pandemia. Rai 1 dedica la serata ad un lungo speciale su Diego Armando Maradona. Ecco nei dettagli la programmazione su tutte le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 28 novembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno la miniserie Ottilie von Faber Castell viene sostituita da uno speciale su Maradona. Il titolo è AD10S Diego. Si tratta di una raccolta delle più belle immagini che la Rai ha mandato in onda negli anni in cui è stato protagonista. Il Diego effervescente che balla nei varietà del sabato sera, quello che inventa sui campi di calcio, quello che si racconta, riflette e piange..

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. Si conclude con una settimana di ritardo rispetto al calendario iniziale la trasmissione di Mario Tozzi che legge la storia degli uomini insieme alla storia della Terra per cercare analogie e differenze, ciclicità e momenti di rottura. L’obiettivo è quello di dare visibilità alla questione ambientale.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di teatro con Bello di Papà, di e con Vincenzo Salemme. Antonio, eterno Peter Pan, deve improvvisarsi papà di Emilio, un suo amico quarantenne che, sotto ipnosi, deve rivivere la sua infanzia per risolvere un trauma. Nel cast, oltre a Vincenzo Salemme, ci sono Antonella Elia e Massimiliano Gallo.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata del talent Tù sì que vales. La finalissima della settima edizione promette un grande spettacolo grazie alle esibizioni dei migliori talenti visti quest’anno. Tra gli altri, il monoclista Wesley Williams, l’acrobata Liina Aunola, l’anziana pianista Nerina Peroni. Ci sono Maria De Filippi e gli altri giudici, ma il vincitore è deciso dal Televoto.

Programmi Nove e Real Time

Su Nove, alle 21.25, Il delitto di Avetrana. Rivediamo lo speciale dedicato all’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi avvenuto il 26 agosto 2010 ad Avetrana, in Puglia. Per questo delitto sono in carcere la zia della vittima, Cosima Serrano, e sua figlia Sabrina Misseri.

Su Real Time, alle 21.35, il docu-reality Vite al limite: e poi. Kirsten vorrebbe essere più indipendente per poter scegliere di sottoporsi a un’operazione di bypass gastrico. Anche Michael deve lottare per cercare di superare la sua frustrazione e perdere al più presto il peso eccessivo.

Stasera in tv 28 novembre 2020 film in onda

Su Rete 4, alle 21.20, il film di spionaggio del 2012, di Tony Gilroy, The Bourne Legacy, con Jeremy Renner. L’operazione BlackBriar, il programma segreto della Cia usato per addestrare i suoi uomini, rischia di diventare di dominio pubblico. Il colonnello Byer (Edward Norton) viene incaricato di cancellarne ogni traccia, ma l’agente Aaron Cross (Jeremy Renner) si rivela difficile da eliminare.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2013, di Christophe Gans, La bella e la bestia, con Léa Seydoux, Vincent Cassel. In un paesino della Francia, la giovane e innocente Bella (Léa Seydoux) deve andare a vivere con uno sconosciuto dal passato triste e orribile, noto come la Besttia (Vincent Cassel), per salvare la vita dell’anziano padre. Ma, con il passare del tempo, tra i due nasce un sentimento.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1995, di David Fincher, Seven, con Morgan Freeman, Brad Pitt. Il giovane agente Mills viene affiancato all’esperto e disincantato detective Somerset che sta per andare in pensione. I due devono occuparsi di una serie di agghiaccianti omicidi legati ai sette peccati capitali.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1988, di Donald Petrie, Mystic Pizza, con Julia Roberts, Vincent D’Onofrio. In estate, le sorelle Kat e Daisy lavorano nella pizzeria di Leona, che le considera come figlie. Una sembra più spregiudicata, ma sarà l’altra a perdere la testa per un uomo sposato.

I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di James Mangold, Le Mans ’66 – La grande sfida, con Matt Damon, Christian Bale. Nel 1963, la Ford Motor Company entra in competizione con la Scuderia Ferrari. L’ingegnere Shelby e il collaudatore Miles mettono a punto una nuova auto per le 24 Ore di Le Mans.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Sebastiàn Borensztein, Criminali come noi, con Ricardo Darìn. Un gruppo di amici, tra cui Fermin, vuole fondare una cooperativa per lanciare un’impresa agricola. A rovinare i sogni pensa però un avido banchiere; mediteranno vendetta.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Francesco Ghiaccio, Dolcissime, con Valeria Solarino, Margherita De Francisco. Le amiche Chiara, Letizia e Mary sono oggetto di sberleffi da parte dei compagni di scuola a causa dei loro chili di troppo. Ma troveranno un’inattesa occasione di riscatto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Gabe Ibànez, Automata, con Antonio Banderas. Nel 2044 la Terra è diventata un ambiente ostile e i pochi sopravvissuti convivono con i robot. Il detective Jacq Vaucan scopre però che alcuni androidi sono stati manomessi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 1997, di James Mangold, Cop Land, con Sylvester Stallone, Robert De Niro. New Jersey. Lo sceriffo Freddy Eflin tenta di guadagnarsi la sospirata promozione in polizia smascherando gli affari illeciti di un gruppo di corrotti agenti newyorchesi.