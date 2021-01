Rai 2 ha trasmesso la prima puntata di La Caserma di cui vi proponiamo la recensione. Il nuovo docu-reality va in onda il martedì in prima serata per quattro settimane consecutive. La voce narrante è di Simone Montedoro, secondo uno schema che era già appartenuto a Il Collegio dove però, le voci erano differenti.

La Caserma recensione

Forse è soltanto il cambiamento della voce narrante, la differenza con il docu reality che si svolgeva nelle aule scolastiche. Lo schema è il medesimo anche se adattato alla vita militare con la sua ferrea disciplina. Ma anche Il Collegio esprimeva disciplina ferrea tra le aule scolastiche secondo moduli di educazione e di insegnamento adeguati agli anni in cui il programma era ambientato. Qui tutto si svolge in maniera pedissequamente eguale, con l’unica differenza che La Caserma vive negli anni moderni, ovvero nel nostro oggi quotidiano.

Tutte le fasi, dell’entrata, della preparazione dei partecipanti fino all’indossare l’uniforme seguono solo ed esclusivamente le regole militari dall’alzabandiera della mattina fino al silenzio della sera.

Nulla di nuovo. Se l’obiettivo è di mostrare l’irrequietezza della generazione Z rispetto alla disciplina militare, non è stato raggiunto in pieno. Anche se il docu- reality ha insistito molto sulla esuberanza dei ragazzi, sulla loro difficile assuefazione alle regole, sulla insubordinazione che sembra innata nei giovani dai 18 ai 23 anni.

Questa infatti, è l’anagrafe dei partecipanti che non sembrano assolutamente entrati nel mood del programma e continuano, almeno per la prima puntata, a disattendere le regole della loro nuova vita quotidiana. Sembra un copione scritto da seguire pedissequamente per fini esclusivamente da audience. E dal contrasto tra i due modi di vivere, dovrebbe nascere l’interesse del pubblico.

Quale pubblico? Non certo trasversale. Non certo quello de Il Collegio. Una platea televisiva probabilmente colpita, ma solo apparentemente, da un esperimento sociale tra l’altro presentato da Rai 2 come un semplice addestramento sportivo. Quando invece, non lo è.

Analisi del comportamento dei ragazzi

I ragazzi cercano di adeguarsi ma sanno che si tratta solo di un programma televisivo, tra l’altro retribuito. E si comportano di conseguenza, come attori e attrici complici della telecamera, in stato di completa assuefazione alle regole, non della Caserma, ma solo ed esclusivamente dell’Auditel.

Il loro comportamento ci è apparso troppo forzato, spesso persino caricaturale in alcune occasioni. E il pensiero, più che ad docu-reality da esperimento sociale, corre una sorta di reality da tv commerciale.

Ma c’è anche un altro aspetto da considerare. Cui prodest questo programma? Quale è la conseguenza positiva che potrà avere? Solo una sorta di copia conforme de Il Collegio con schemi che si susseguono come nelle lezioni di una volta e che adesso sono riproposti nelle marce e negli addestramenti, tutti in stile rigorosamente militare, naturalmente.

I ragazzi non cambiano, lo mostrano i loro interventi e i commenti dinanzi alla telecamera. Per molti questo “esperimento” potrebbe aumentare solo i loro fan su Tik Tok oppure su Facebook per i ragazzi over 20. E lo sanno bene.