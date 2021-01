La Caserma 27 gennaio: diretta della prima puntata

Mercoledì 27 gennaio, su Rai 2 alle 21.25, va in onda la prima puntata del docu-reality La Caserma.

Dopo l’esperienza de Il Collegio, nel nuovo esperimento sociale 13 ragazzi, tra i 18 e i 23 anni, trascorrono alcune settimane in una caserma in montagna a Levico; in provincia di Trento. Senza la possibilità di avere contatti con l’esterno e senza cellulari, i millennials devono seguire un percorso di addestramento militare.

I partecipanti devono attenersi alle regole ferree che vengono imposte da cinque istruttori. Si tratta di Deborah Colucci, Salvatore Rossi, Simone Cadamuro, Germano Capriotti e Giovanni Rizzo. Ma il tutto si svolgerà sotto il controllo dell’istruttore capo Renato Daretti. Il reality è ambientato tra il 1915 e il 1918 durante la Prima Guerra Mondiale.

Simone Montedoro, attraverso la sua voce, racconta le vicissitudini dei protagonisti nelle sei puntate previste per la stagione d’esordio.

La Caserma è un format scritto da Cristiano Rinaldi con Roberto Petrucci, Veronica Pennacchio, Chiara Iacobelli. E ancora Andrea Marchi, Cristina Limon e Caterina Gaia. La regia televisiva è di Riccardo Valotti.

Ecco i nomi dei partecipanti al docu-reality:

Martina Albertoni , 19 anni, da Castelfranco Piandiscò (AR),

, 19 anni, da Castelfranco Piandiscò (AR), Naomi Akano, 19 anni, di Modena (MO),

19 anni, di Modena (MO), Alessandro Badinelli , 22 anni, da Sutri (VT),

, 22 anni, da Sutri (VT), I gemelli Nicholas e William Lapresa, 21 anni da Granarolo dell’Emilia (BO),

21 anni da Granarolo dell’Emilia (BO), Omar Hussain , 23 anni, da Massa e Cozzile (PT),

, 23 anni, da Massa e Cozzile (PT), Luca Ferettini , 18 anni, da Milano (MI),

, 18 anni, da Milano (MI), Linda Mauri , 22 anni, da Nova Milanese (MB),

, 22 anni, da Nova Milanese (MB), Alice Paniccia , 23 anni da Roma (RM),

, 23 anni da Roma (RM), Erika Mattina , 23 anni, da Brugherio (MB),

, 23 anni, da Brugherio (MB), Elena Santoro , 21 anni, da Roma (RM),

, 21 anni, da Roma (RM), Antonio Gennarelli , 19 anni, da Cercola (NA),

, 19 anni, da Cercola (NA), George Ciupilan , 18 anni, da Stella (SV).

, 18 anni, da Stella (SV).

La Caserma 27 gennaio, la diretta

Nella diretta della prima puntata de La Caserma i primi ad arrivare a Levico sono i ragazzi. Prima di spegnere definitivamente i cellulari hanno solo un minuto di tempo per fare un’ultima telefonata ai famigliari. Una volta giunti in caserma devono sottoporsi alla visita medica di idoneità. Tra questi c’è anche George Ciupilan, ex alunno de Il Collegio.