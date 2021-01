Stasera in Tv giovedì 28 gennaio 2021. Su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce un nuovo appuntamento di Dritto e rovescio. Rai Movie trasmette il film thriller The captive- scomparsa.

Stasera in Tv giovedì 28 gennaio 2021 Programmazione Rai

Su Rai 1, alle 20.30, manda in onda l’incontro calcistico Napoli- Spezia. La squadra partenopea accoglie gli sfidanti capitanati da Vincenzo Italiano per i quarti di finale di Coppa di Italia.

Su Rai 2, alle 21.25, è previsto il film drammatico del 2018, Quando le mani si sfiorano con Abbie Cornish. Durante il nazismo la giovane Leyna subisce numerosi soprusi a causa della sua etnia mista in quanto è nata dalla relazione di una donna tedesca con uomo di colore. Quando la ragazza si innamora di un soldato tedesco viene arrestata e rinchiusa in un campo da lavoro.

Su Rai 3, alle 21,25, va in onda il film commedia del 2013, Un fantastico via vai, di e con Leonardo Pieraccioni. Arnaldo è felicemente sposato ed è padre di due gemelle. Ma un giorno, a causa di un malinteso la moglie lo caccia di casa perché crede che la tradisca. Per Arnaldo diventa l’occasione per reinventare la sua esistenza.

Stasera in Tv giovedì 28 gennaio 2021 Programmi, film, Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della Crisi di Governo e delle dimissioni di Conte. Focus inoltre sull’economia e sulla mancanza di vaccini anti Covid. Tra gli ospiti della puntata: la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Canale 5, alle 21.25, propone il film drammatico del 2017, La Signora dello Zoo di Varsavia con Jessica Chastain. Durante la seconda Guerra Mondiale Antonina Zabinskie suo marito cercano di salvare la vita a molti ebrei nascondendoli nel loro zoo. Ma i tedeschi faranno di tutto per deportarli nei campi di concentramento.

Italia 1, alle 21.25, trasmette la seconda puntata de La Pupa e il secchione e viceversa con Andrea Pucci. Dopo l’eliminazione di Mattia e Gandini sono sette le coppie rimaste in gara che devono affrontare numerose sfide a colpi di cultura e seduzione.

Stasera in Tv programmi La7, Tv8

La7, alle 21.25, trasmette il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa di temi di attualità come la Crisi di Governo e della possibilità della nascita del Conte Ter. Punta l’attenzione anche sui ritardi nelle consegne del vaccino anti Covid.

TV8, alle 21.25, manda in onda il film thriller del 2007, Premonition con Sandra Bullock. Linda viene a conoscenza che il marito è morto in un incidente stradale. Ma il giorno dopo, al suo risveglio, lo trova in cucina. Inizia così a pensare che si tratti di una premonizione.

I film stasera su Rai Movie, Cine 34

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2014, The captive- scomparsa con Ryan Reynolds. La piccola Cass scompare misteriosamente ed il padre Matthew non ha mai perso le speranze di rivederla. Otto anni dopo la scomparsa alcuni indizi lo conducono sulla via giusta.

Su Cine 34, alle 21.10, è previsto il film musical del 1985, Joan lui con Adriano Celentano. Joan Lui, novello Gesù Cristo scende tra gli uomini per riportare pace e amore. Esse sono le uniche armi per combattere violenza e sopraffazione.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2015, The Island con Ewan Mcgregor. Un disastro ecologico ha distrutto il pianeta. I superstiti sono costretti a vivere in un’area dove sono costantemente sorvegliati. Il solo modo per uscire da tale prigione è di fuggire sull’isola, l’unico posto scampato al disastro.

su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2011, Argo con Ben Affleck. Anno 1979. La CIA elabora un piano per salvare alcuni cittadini americani che si sono rifugiati nell’ambasciata canadese di Teheran durante la rivoluzione islamica.

Premium Cinema 3, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 1976, La professoressa di lingue con Femi Benussi. Il giovane Michele viene rimandato in francese in quanto non è riuscito a superare un esame perché balbuziente. Ma arriva l’affascinante Pamela che deve aiutarlo a superare la sua difficoltà.

I film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2019, Charlie’s Angels con Kristen Stewart. Tre agenti speciali, Sabina, Elena e Jane, vengono assoldate per uccidere un criminale che ha intenzione di distruggere la città.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2000, L’erba di Grace, con Brenda Blethyn. In seguito alla morte del marito, Grace inizia a coltivare e rivendere piantine di marijuana per far fronte ai debiti. Gli affari prosperano ma un giorno accade qualcosa di inaspettato.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2016, Famiglia all’improvviso- istruzioni non incluse con Omar Sy. Samuel, scapolo incallito, si prende cura della figlia appena nata di una sua ex. Con il passare del tempo proverà a diventare un buon padre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film avventura del 1999, Plunkett e Macleane, con Robert Carlyle. Un ragazzo povero ed un disadattato si uniscono per cercare di entrare nell’alta sociale. Ma tutto cambia quando si aggiunge a loro Rebecca.

Sky Cinema Suspance alle 21.00, trasmette il film horror del 2019, Haunt-La casa del terrore con Katie Stevens. Harper ed i suoi amici decidono di trascorrere la giornata di Halloween in una escape room. Ma ben presto si rendono conto che non si tratta di un gioco.