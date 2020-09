Sabato 3 ottobre Rai 2 propone Resta a casa e vinci 2. Il game-show condotto da Costantino della Gherardesca, arriva su Rai2 ogni giorno dal lunedì al sabato alle 17:30.

Resta a casa e vinci 2 dal 3 ottobre staffetta con Magalli

La scorsa edizione del programma è andata in onda subito dopo il lookdown. Ma non aveva ottenuto un buon riscontro di pubblico, scendendo anche al di sotto del 3% di share.

L’edizione in arrivo presenta una novità: Costantino della Gherardesca si alterna alla conduzione del programma in una staffetta con Giancarlo Magalli. Il conduttore de I fatti vostri si inserisce in corsa nella seconda edizione, probabilmente per cercare di aumentare gli ascolti del programma che si era dovuto adattare all’emergenza sanitaria.

In quell’occasione il vecchio format Apri e vinci con cui Costantino della Gherardesca aveva girato tutta l’Italia, era stato rivisto. E il conduttore aveva fatto le sue domande alle famiglie italiane da uno studio. Lui era in collegamento con i concorrenti comodamente seduti sul divano di casa.

In ogni puntata i due conduttori in staffetta, Costantino o Magalli gestiscono la sfida tra due famiglie, attraverso un classico game-show. Le famiglie devono rispondere quiz, prove di abilità e domande riguardanti filmati delle teche Rai dagli anni ‘50 ad oggi.

Il montepremi che si può vincere è di 2500 euro da devolvere in beneficenza. Resta anche nella seconda edizione la singolare mascotte del programma: il porcellino – salvadanaio, diventato il simbolo del programma.

La Ruota degli esperti

Confermata La Ruota degli esperti, uno spazio il quale saranno dei vip a porre la domanda ai concorrenti.

Come nella scorsa edizione ci sono Elsa Fornero per i quesiti di economia, Bianca Guaccero per le domande su Chi l’ha detto o chi l’ha fatto?.

Partecipano anche Cristina D’Avena per i cartoni animati, il critico d’arte Francesco Bonami per l’arte contemporanea e il Divino Otelma che pone domande sui grandi misteri. Infine Ciccio Graziani pone domande di calcio. Ma, a turni intervengono anche altri esperti.

Tra le squadre che si sfidano ci sono categorie più differenti.

Incontreremo ex coniugi che si scontrano con Promessi sposi, Dentisti contro Cake Designer.

E poi,in un alternarsi di mestieri singolari ecco i Gelatai contro i Pompieri, Mogli ed ex mogli dello stesso uomo che giocano assieme. Ed ancora, due donne incinte al sesto mese, amanti della cultura latina, abitanti dello stesso condominio. E molti altri ancora.

Resta a casa e vinci Il format

Il programma è la versione italiana di Cash at your door, un format di successo a livello internazionale.

E’ prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand By Me. La regia è di Giorgio Romano.