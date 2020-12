Lo strano Natale di Blanca Snow film Rai 2 – trama, cast, finale

Rai 2 propone oggi il film tv dal titolo Lo strano Natale di Blanca Snow. La pellicola è di genere romantico sentimentale, una vera e propria commedia con ingredienti anche drammatici.

La produzione è statunitense, la durata è di un’ora e 30 minuti e l’anno di realizzazione è il 2018. La distribuzione è della MarVista Entertainment.

Lo strano Natale di Blanca Snow film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Kristin Fairweather. Personaggi principali sono Blanca Snow e Victoria Snow interpretate rispettivamente da Michelle Randolph e Carolyn Hennesy. Nel cast anche Liam McNeill che dà il volto al personaggio di Hunter.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a Shirley nello stato del Massachusetts. La produzione è della Moody Independent. Il titolo originale è A Snow White Christmas.

Lo strano Natale di Blanca Snow – trama del film in onda su Rai 2

La vicenda è una vera e propria favola moderna che assomiglia tanto alla fiaba di Cenerentola. Vediamo come è stata modernizzata e adattata per il piccolo schermo.

La protagonista è la giovane Blanca Snow, una ragazza rimasta orfana che deve vivere con la seconda moglie del padre, la matrigna Victoria.

Per Blanca sta per avvicinarsi un Natale particolarmente doloroso perché è il primo trascorso senza il padre. La matrigna non riesce ad accettarla, al contrario vorrebbe sbarazzarsene al più presto.

Victoria invece prosegue la sua vita cercando di tener fede agli insegnamenti del padre e di essere sempre gentile nei confronti della matrigna.

Così per superare la bruta realtà si rifugia nei ricordi della sua infanzia. Victoria invece ha un unico desiderio: escludere Blanca dall’eredità e diventare così l’unica proprietaria della casa di famiglia. Intanto ha in progetto di ristrutturare il grande appartamento e assume un designer molto importante e conosciuto: Lucas Prince.

Il giovane comincia a frequentare così la casa di Blanca per rendersi conto dei lavori che devono essere eseguiti. Ma inaspettatamente e molto presto finisce per innamorarsi di Blanca. Victoria non demorde. Intanto è irritata quando si accorge del rapporto tra i due ragazzi. Allora chiede aiuto ad una sua assistente per far ipnotizzare Victoria e cancellarle dalla memoria tutti i ricordi del passato. Ma soprattutto le ultime volontà del padre.

Purtroppo così accade. Un giorno Blanca si risveglia In una baita isolata fuori città e non riesce più a ricordare nulla del suo passato. Per lei è giocoforza iniziare una nuova vita nel piccolo centro dove si trova. Riesce a trovare un lavoro e molto presto si innamora di Hunter, un abitante del posto che sembra possa essere la persona giusta per starle accanto.

Il finale del film

Fortunatamente la forte amnesia di Blanca comincia a diminuire giorno dopo giorno. I ricordi della sua vita passata tornano ad affiorare nella sua mente e ricorda così di essere stata innamorata di Lucas Prince. A questo punto comprende i meschini obiettivi della matrigna che vuole estrometterla dall’eredità. E farà di tutto per non concedere alla donna di mandarla via e di non rispettare le volontà del padre.

Lo strano Natale di Blanca Snow – il cast completo

Di seguito il cast del film Lo strano Natale di Blanca Snow e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori