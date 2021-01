torna oggi con la puntata di domenica 10 gennaio.sono ancora in giro per l’Italia alla ricerca delle eccellenze agro alimentari e gastronomiche del nostro Paese. Vediamo qual è il percorso odierno di

Ma le sorprese non finiscono qui, infatti Ellen Hidding incontra anche i figli di Carlo che, negli ultimi anni, hanno trasformato la loro grande passione per la bicicletta in un vero lavoro. E sono arrivati a creare una nuova realtà che accompagna i turisti in gite guidate con biciclette elettriche alla scoperta del paesaggio gardesano e di tutte le realtà agricole e di accoglienza della zona.

Poi Melaverde raggiunge un territorio della provincia di Brescia conosciuto come Franciacorta. Qui, grazie ad un particolare microclima, ad un terreno scavato da un antico ghiacciaio e grazie all’arte vitivinicola tramandata da intere generazioni, nascono alcune tra le bollicine italiane più conosciute al mondo. Per scoprire quest’arte il conduttore Vincenzo Venuto incontrerà una famiglia di Erbusco che da 5 generazioni coltiva le sue vigne producendo bollicine uniche con metodo classico.

Il conduttore inizia scoprendo la Franciacorta e spiegando perché solo lì è possibile creare vini spumanti di grande eccellenza. Mostra poi, come viene gestita e coltivata la vigna. Accompagnati da Venuto, i telespettatori entrano poi in cantina dove percorrono tutte le fasi di vinificazione, passando per la creazione delle cuvée. Per poi capire l’importanza del lento affinamento sui lieviti grazie al quale nascono le tradizionali bollicine metodo classico. Ma come si assaggia un Franciacorta? E come lo dobbiamo abbinare in cucina? Venuto lo spiega con l’aiuto di esperti e conoscitore del prodotto,

Le Storie di Melaverde

a partire dalle 11:00, ci sono Come ogni domenicaci sono Le storie di Melaverde . Quelle odierne hanno come titolo “Antico maccheronici io e All. Ovino Galles”.

Le Storie di Melaverde sono viaggi che vengono riproposti sotto una nuova ottica e alla luce di nuove dinamiche.