Grande Fratello Vip 6, sponsor in fuga? Che sta succedendo

Grande Fratello Vip 6: sponsor in fuga dalla casa di Cinecittà? Il popolo del web da giorni ormai chiede a gran voce un provvedimento nei confronti di Katia Ricciarelli. La cantante lirica sarebbe a loro dire rea di aver usato delle espressioni offensive nei confronti di alcuni coinquilini.

Nelle ultime settimane l’ex moglie di Pippo Baudo si è resa protagonista di alcune battute davvero infelici e fuori luogo all’indirizzo di altri concorrenti del reality di Canale 5. Dopo aver pronunciato frasi che a molti sono apparse omofobe e sessiste, la Ricciarelli ha superato ogni limite.

“Sei una carogna” ha detto l’artista a Lulù Selassié. Una frase sicuramente non degna di una signora come lei e la dice lunga sulla tensione crescente che ormai si respira all’interno del bunker di Cinecittà.

Le contestazioni partite dal web hanno convinto alcuni sponsor del reality a rimuovere tutti i prodotti dati in uso ai concorrenti? Questo è quanto affermano molti utenti e fan del programma, che proprio nelle scorse ore hanno assistito alla rimozione dei prodotti.

I telespettatori del Grande Fratello Vip 6, che non perdono neanche un minuto del reality show hanno notato che le concorrenti donne sono state chiamate in confessionale, poi gli uomini e tutti hanno dovuto svuotare gli scaffali su ordine della produzione.

Ad abbandonare il programma sono stati molti sponsor del programma, perfino quello che ha fornito le maschere di bellezza. A tal proposito Nathaly Caldonazzo ha commentato dicendo di aver fatto in tempo a farsi l’ultima applicazione.

Ma la domanda che tutti si pongono è perché questa fuga in massa dal reality di Canale 5? Tra le tante ipotesi prende sempre più piede proprio quella riguardante il caso Katia Ricciarelli. Che per molti avrebbe già dovuto uscire dalla gara

La reazione di Katia Ricciarelli

Come ha reagito la cantante lirica alla notizia della rimozione di prodotti degli sponsor? L’artista internazionale sembra non aver minimamente intuito che tale decisione potrebbe in qualche modo essere legata al suo comportamento.

Commentando la notizia, Katia ha detto di rallegrarsi del fatto che è rimasta almeno una nota marca di succhi di frutta, che le piacciono molto. Nelle ultime ore la cantante si è resa protagonista di un ulteriore diverbio con Lulù Selassié.

Dopo tre mesi di forzata convivenza all’interno della Casa di Cinecittà i concorrenti appaiono sempre più stanchi e, chissà se per strategia di gioco o meno, non fanno che litigare per qualsiasi anche piccolo evento.

Altre offese a Lulù

Non contenta di aver dato della ‘carogna’ a Lulù, Katia ha rincarato la dose etichettando la Princess con ‘scimmia’ per poi dire che deve ritornare al suo Paese. La principessa ha replicato dicendo che lei è nata in Italia ed è questo il suo Paese.

Lulù stavolta non sembra più disposta a giustificare sempre un escalation di epiteti riferiti dalla Ricciarelli e puntualmente giustificati dal Grande Fratello Vip. Frasi che oltre ad essere offensive, hanno sempre più un sapore razzista.