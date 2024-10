Alexandra, puntata Un messaggio per l’eternità il 25 giugno su Giallo: trama e cast

Martedì 25 giugno, su Giallo, è in onda l’appuntamento intitolato Un messaggio per l’eternità di Alexandra. La serie, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa in prima serata, dalle 21:20 circa.

Alexandra Un messaggio per l’eternità, regista e dove è girata

Un messaggio per l’eternità, così come tutti gli altri episodi di Alexandra, è una produzione originale di Escazal Films. Nata da una idea originale di Elsa Marpeau, i due produttori esecutivi della serie sono Clementine Vaudaux e Christophe Carmona.

La già citata Elsa Marpeua è colei che ha scritto la sceneggiatura. Vari i registi che si alternano dietro la macchina da presa della fiction. Fra gli altri, ci sono Nicolas Guicheteau e Francois Bassett. Le riprese si sono svolte in Francia, nei pressi della città di Bordeaux, dove è ambientata la trama.

Quello in onda oggi, martedì 25 giugno su Giallo, è il primo episodio della quinta stagione di Alexandra. L’appuntamento ha una durata di 90 minuti circa ed è andato in onda per la prima volta nell’autunno scorso, sulla rete transalpina France 3. Al centro della trama c’è Alexandra, interpretata da Julie Depardieu, figlia del noto interprete Gerard Depardieu.

Alexandra Un messaggio per l’eternità, la trama

Nel corso di Un messaggio per l’eternità, la protagonista Alexandra e le forze dell’ordine sono chiamate ad intervenire all’interno del Museo Archeologico di Bordeaux. Qui, infatti, c’è un vero e proprio mistero. Nel sito è rinvenuta una mummia che non è presente negli elenchi delle opere esposte. Nessuno dei dipendenti del museo è in grado di spiegare in che modo è riuscita ad arrivare fino all’interno della struttura.

Spoiler finale

Durante Un messaggio per l’eternità di Alexandra, gli inquirenti decidono di occuparsi della vicenda, per riuscire a comprendere l’origine di tale mummia. La protagonista, in compagnia di un giovane specialista in mummificazione interpretato da Vinicius Timmerman, esegue l’autopsia sulla mummia.

Dopo un lavoro complesso, emerge una terribile verità: quello imbalsamo, infatti, risulta essere il corpo del noto archeologo Francois Von Kert, misteriosamente scomparso poco più di due mesi prima. La persona che ha commesso il crimine, inoltre, ha rispettato tutti i principali rituali solitamente eseguiti nella procedura di mummificazione degli antichi egizi.

Alexandra Un messaggio per l’eternità, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento odierno di Alexandra, serie tv appartenente al genere poliziesco ed in onda martedì 25 giugno, in prima serata su Giallo.