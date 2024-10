I casi della giovane Miss Fisher episodi Pesca pericolosa e Capodanno col morto: trama, cast e curiosità

Venerdì 5 luglio, Rai 2 propone gli episodi Pesca pericolosa e Capodanno col morto de I casi della giovane Miss Fisher. La serie thriller è visibile, in prima visione assoluta in Italia, dalle 21:20.

I casi della giovane Miss Fisher Pesca pericolosa, regista e dove è girata

I casi della giovane Miss Fisher, giunta nel nostro paese alla seconda stagione, è ideata da Fiona Egger e Deb Cox. La società che ha curato la produzione è Every Cloud Production. La fiction è originale dell’Australia, dove è andata in onda su Acorn TV con il titolo Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries.

La regia è di Lynn Hegarty, Jess Harris, Fiona Banks e Kevin Carlin. La sceneggiatura, invece, è a firma di Michael Miller, Deb Cox, Matt Kazacos, Felicity Packard, Trent Roberts ed Elizabeth Coleman. La serie è ambientata negli anni ’60 a Melbourne. In tale città si sono svolte le riprese.

I casi della giovane Miss Fisher Pesca pericolosa, la trama

Nel corso di Pesca pericolosa, il gruppo di amici della protagonista si riunisce per una giornata al mare, nel tentativo di distrarsi dagli accadimenti degli ultimi mesi.

Tuttavia, l’allegria e la spensieratezza sono destinati a durare poco. Samuel, infatti, recupera con la sua canna da pesca un cadavere. Le forze dell’ordine e la protagonista iniziano immediatamente ad indagare sulla vicenda.

Gli accertamenti medici permettono di identificare la vittima. Si tratta di un uomo dal passato burrascoso: anni prima, infatti, è stato accusato di aver commesso un omicidio, ma alla fine è riuscito ad evitare la condanna. Sia James che Peregrine cercano un sospettato che possa aver agito per vendetta.

Capodanno col morto, la trama

In seguito, al termine di Pesca pericolosa, la serata con I casi della giovane Miss Fisher prosegue con Capodanno col morto. Nell’appuntamento, Peregrine organizza un party per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Per l’occasione, coinvolge la pop band più in voga di Melbourne.

Nel bel mezzo di una loro esibizione, però, avviene un fatto tanto inaspettato quanto drammatico. Qualcuno, approfittando del buio, spara un colpo di pistola, che lascia il cantante morto sul pavimento. I sospetti, inevitabilmente, ricadono sugli invitati.

I casi della giovane Miss Fisher Pesca pericolosa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante gli episodi di oggi de I casi della giovane Miss Fisher, in onda il 5 luglio su Rai 2 e in streaming ed on demand su Rai Play.