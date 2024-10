I casi della giovane Miss Fisher episodi Delitto al bowling e Colpo di grazia: trama e cast

Venerdì 28 giugno, su Rai 2, sono in onda gli episodi Delitto al bowling e Colpo di grazia de I casi della giovane Miss Fisher. Gli appuntamenti sono trasmessi in prima serata, dalle 21:20 circa.

I casi della giovane Miss Fisher Delitto al bowling, regista e dove è girata

Delitto al bowling e Colpo di grazia de I casi della giovane Miss Fisher, creata da Fiona Egger e Deb Cox, sono prodotti dalla società Every Cloud Production. La fiction è originale dell’Australia, dove è andata in onda su Acorn TV con il titolo Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries.

La regia è di Lynn Hegarty, Jess Harris, Fiona Banks e Kevin Carlin. La sceneggiatura, invece, è a firma di Michael Miller, Deb Cox, Matt Kazacos, Felicity Packard, Trent Roberts ed Elizabeth Coleman. La serie è ambientata negli anni ’60 a Melbourne, dove si sono svolte le riprese.

La seconda stagione de I casi della giovane Miss Fisher è composta da otto puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Rai 2, salvo modifiche di palinsesto, ne trasmette due alla settimana, nel prime time del venerdì. Il finale di stagione è in onda la prossima settimana.

I casi della giovane Miss Fisher Delitto al bowling, la trama

Nel corso di Delitto al bowling della serie crime, durante una partita di bowling fra ragazzi parte una feroce rissa. In breve tempo, la situazione degenera, al punto tale che una delle persone coinvolte perde la vita. Le forze dell’ordine indagano subito e raccolgono una serie di indizi contro il nipote di Violetta, che è accusato di omicidio. Peregrine, non appena lo viene a sapere, si impegna per dimostrare la sua innocenza. Fra coloro finiti sotto la lente dell’ingrandimento della polizia c’è anche Sparrow, fatto che sottopone James a un grande stress.

Colpo di grazia, la trama

La serata con I casi della giovane Miss Fisher del 28 giugno procede con l’appuntamento Colpo di grazia. In esso, durante una guerra fra piccioni, è ritrovato il cadavere del presidente del Sandridge Pigeon Club. La vittima è ricoperta di piume, cosa che incuriosisce Peregrine. Infine, Birdie porta avanti la sua misteriosa missione.

I casi della giovane Miss Fisher Delitto al bowling, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I casi della giovane Miss Fisher, in onda su Rai 2 e in streaming ed on demand su Rai Play.