Il Dottor Alì, puntata Consolidare o distruggere un rapporto su Real Time: trama e cast

Sabato 27 luglio, su Real Time, è in onda la puntata Consolidare o distruggere un rapporto de Il Dottor Alì. La serie tv turca, come di consueto, è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Il Dottor Alì Consolidare o distruggere un rapporto, regista e dove è girata

Il Dottor Alì è la rivisitazione turca di Good Doctor, produzione seriale nata in Corea del Sud e diventata famosa a livello internazionale soprattutto grazie all’adattamento statunitense intitolato The Good Doctor.

L’episodio odierno intitolato Consolidare o distruggere un rapporto, così come tutti gli altri della serie, sono realizzati dalla società MF Yapim. Gli sceneggiatori che hanno firmato la trama della fiction sono Pinar Bulut ed Onur Koralp. I registi, invece, sono Yusuf Pirahasan ed Aytac Cicek. Le riprese si sono svolte in varie località della Turchia e si sono concentrate soprattutto sulla capitale Istanbul.

Il Dottor Alì Consolidare o distruggere un rapporto, la trama

Nel corso di Consolidare o distruggere un rapporto de Il Dottor Alì, il protagonista è in difficoltà. Il personaggio principale, infatti, è turbato dopo che Vuslan gli ha domandato di lavorare per lei come informatore. Il giovane decide di affrontare la donna in un faccia a faccia, sottolineando di non avere intenzione di raccontarle tutto ciò che avviene all’interno dell’ospedale. Lei, allora, lo ricatta, minacciando di licenziarlo e di mandare a casa anche Ferman ed Adil.

Spoiler finale

Intanto, durante l’episodio in onda oggi, sabato 27 luglio, de Il Dottor Alì, in ospedale arriva una giovane donna. Ha 32 anni ed è incinta di due gemelli. Necessita di cure mediche a causa di forti dolori addominali. Della vicenda si occupa Alì, che durate la visita scopre che la paziente è in gravi condizioni. In seguito, invece, Tanju è chiamato al pronto soccorso, dove arrivano due coniugi gravemente feriti in seguito ad un incidente stradale. Infine, Adil fa un tentativo per riuscire ad arginare il potere di Vuslat. Riuscire a sconfiggerla, però, si rivela essere un’operazione decisamente più complessa del previsto.

Il Dottor Alì Consolidare o distruggere un rapporto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, in onda dalle 21:20 su Real Time e fruibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.