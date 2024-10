Il Dottor Alì puntata I pensieri e le pene su Real Time: trama, cast e curiosità

Sabat0 20 luglio, su Real Time, è in onda la puntata I pensieri e le pene de Il Dottor Alì. La serie tv, originaria della Turchia, è trasmessa in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Il Dottor Alì I pensieri e le pene, regista e dove è girata

Il Dottor Alì è la rivisitazione turca di Good Doctor, produzione seriale nata in Corea del Sud e diventata famosa a livello internazionale soprattutto grazie all’adattamento statunitense intitolato The Good Doctor.

L’episodio odierno intitolato I pensieri e le pene, così come tutti gli altri della serie, sono realizzati dalla società MF Yapim. Gli sceneggiatori che hanno firmato la trama della fiction sono Pinar Bulut ed Onur Koralp. I registi, invece, sono Yusuf Pirahasan ed Aytac Cicek. Le riprese si sono svolte in varie località della Turchia e si sono concentrate soprattutto sulla capitale Istanbul.

Il Dottor Alì I pensieri e le pene, la trama

Nel corso della puntata I pensieri e le pene de Il Dottor Alì si svolge un confronto molto acceso fra Beliz e Vuslat, la mamma di Ezo. Quest’ultima, la scorsa settimana, ha appreso dalla figlia che l’ospedale della città versa in condizioni economiche precarie. La donna, allora, si reca da Beliz per proporle di comprare il 51% della struttura sanitaria. Al rifiuto della donna, la mamma di Ezo la ricatta, minacciando di acquistare l’intero ospedale una volta che questo sarà fallito.

Intanto, Alì, dopo quanto accaduto la scorsa settimana, è in profonda crisi. Il protagonista, in particolare, avverte la mancanza di Nazli, diventata nel frattempo la nuova assistente capo.

Spoiler finale

Nell’appuntamento dal titolo I pensieri e le pene, il personaggio principale prova ad ignorare la ragazza, determinato a non volere più una relazione con una collega di lavoro. Al suo fianco, Alì ha ancora una volta Ezo, che prova a dargli una mano in un momento così complesso. Infine, Beliz si sfoga con Tanju, che ammette di essere favorevole a cedere la maggioranza delle quote dell’ospedale a Vuslat, che intanto prova a mettere i bastoni fra le ruote a Beliz.

Il Dottor Alì I pensieri e le pene, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, in onda dalle 21:20 su Real Time e fruibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.