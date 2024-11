Departure episodi Colpo di avvertimento e Cosa giace là sotto: trama, cast e curiosità

Sabato 27 luglio, su Rai 4, rete visibile sul canale 21 del digitale terrestre, sono visibili gli episodi Colpo di avvertimento e Cosa giace là sotto della serie tv Departure. Gli appuntamento sono trasmessi in prima serata, dalle 21:20 circa.

Departure Colpo di avvertimento, regista e dove è girata

Departure, fiction giunta al terzo capitolo, è una produzione originale delle società Corus Entertainment, Shaftesbury Films e Greenpoint Productions. Appartenente al genere thriller, ha debuttato in Canada nel 2019, sull’emittente Universal TV.

L’ideatore Vincent Shiao, che figura anche nell’elenco degli sceneggiatori insieme a Stephanie Tracey, Jackie May, Bruce M. Smith, Alexandra Clarke e John Krizanc. Il regista, invece, è T. J. Scott. Le riprese si sono svolte fra il Canada e gli Stati Uniti.

Departure Colpo di avvertimento, la trama

Nel corso di Colpo di avvertimento di Departure, prosegue l’indagine di Kendra e degli altri protagonisti, ancora alla ricerca della verità relativa all’affondamento del traghetto. Per la detective, però, è tempo di effettuare una scomparsa che potrebbe cambiare repentinamente il corso dell’inchiesta.

Annie e Jessica riescono ad individuare il corpo senza vita di uno dei sommozzatori. L’identità del sub dà a Kendra la possibilità di comprendere che un presunto alleato ha invece lavorato per sabotare le sue indagini sin dal primo momento. A partire da ora, il personaggio principale non può fidarsi più di nessuno. Nel frattempo, Ziggy porta avanti i propri tentativi per conquistare Linda.

Cosa giace là sotto, la trama

La serata con la serie Departure, sabato 27 luglio su Rai 4, va avanti dalle 22:10 circa con l’appuntamento Cosa giace là sotto. In tale episodio, Kendra e la sua squadra analizzano a fondo l’attrezzatura che aveva indosso il sommozzatore. I rilievi effettuati sugli equipaggiamenti del sub permettono all’equipe della protagonista di comprendere ciò che effettivamente ha causato l’affondamento del traghetto. A causa di quanto accaduto in precedenza, però, Kendra sceglie di mantenere il massimo riserbo, tenendo tutti all’oscuro degli ultimi aggiornamenti.

Departure Colpo di avvertimento, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Departure, i cui nuovi appuntamenti, appartenenti alla terza stagione, sono in onda su Rai 4 a partire dalle ore 21:20 circa di oggi, sabato 27 luglio.