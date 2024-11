RFDS Medici dal cielo, la puntata del 12 agosto: trama, cast e curiosità

Lunedì 12 agosto, su Sky Serie, è visibile un nuovo appuntamento di RFDS Medici dal cielo. La serie tv è visibile in prima serata, dalle 21:20 circa, sulla rete fruibile sul canale 112.

RFDS Medici dal cielo 12 agosto, regista e dove è girata

RFDS Medici dal cielo 2 è una produzione originale della società Imogen Banks, che l’ha realizzata per conto della Endemol Shine Australia. Nota con il titolo originale RFDS Royal Flying Doctor Service, ha debuttato nell’agosto del 2023. Le riprese si sono svolte in Australia, concentrandosi nei pressi di Broken Hill.

La sceneggiatura è scritta da Claira Phillips, Adrian Russell Wills, Ian Meadows, Magda Wozniak e Kodie Bedford. I registi, invece, sono Rachel Ward, Jeremy Sims ed Adrian Russell Wills. La seconda stagione è composta da un totale di otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Salvo modifiche di palinsesto, Sky Serie ne propone due alla settimana, nella prima serata del lunedì.

RFDS Medici dal cielo 12 agosto, la trama

Nella puntata di RFDS Medici dal cielo di lunedì 12 agosto, Pete è scosso per il ritorno di Eliza. Da quando quest’ultima è tornata in città, infatti, il protagonista sta provando a fare di tutto pur di ignorarla. Le cose, però, non vanno come previsto quando i due sono costretti a lavorare insieme su un caso decisamente complesso.

I personaggi principali, infatti, devono recuperare un piccolo paziente, le cui condizioni di salute destano grande preoccupazione. Affetto da una malattia non meglio identificata, il piccolo sembra essere in pericolo di vita.

Spoiler finale

In seguito, durante l’appuntamento odierno di RFDS, una notizia che coinvolge Eliza turba profondamente Pete. Intanto, i protagonisti sono chiamati a lavorare su un grave incidente. In particolare, i personaggi principali devono prendersi cura di alcune persone rimaste gravemente ferite dopo un incidente occorso in una sessione di paracadutismo. Al tempo stesso, Pete e colleghi devono rintracciare un degente che sembra essere scomparso nel nulla.

RFDS Medici dal cielo 12 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante RFDS Medici dal cielo 2, serie tv che procede con una nuova puntata trasmessa dalle 21:15 circa su Sky Serie ed in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Sky Go.