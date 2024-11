RFDS Medici dal cielo, la seconda stagione dal 5 agosto: trama, cast e curiosità

Lunedì 5 agosto, su Sky Serie, rete visibile sul canale 112 dell’emittente satellitare a pagamento, parte la seconda stagione di RFDS Medici dal cielo. La serie, appartenente al genere drammatico, è visibile dalle 21:15 circa.

RFDS Medici dal cielo seconda stagione, regista e dove è girata

RFDS Medici dal cielo 2 è una produzione originale della società Imogen Banks, che lo ha realizzato per conto della Endemol Shine Australia. Il secondo capitolo della fiction ha esordito in Australia nell’agosto del 2023 con il titolo originale RFDS Royal Flying Doctor Service. Le riprese si sono svolte in Australia, soprattutto nei territori ad Broken Hill.

La sceneggiatura è scritta da Claira Phillips, Adrian Russell Wills, Ian Meadows, Magda Wozniak e Kodie Bedford. I registi, invece, sono Rachel Ward, Jeremy Sims ed Adrian Russell Wills. La seconda stagione è composta da un totale di otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Salvo modifiche di palinsesto, Sky Serie ne propone due alla settimana, nella prima serata del lunedì.

RFDS Medici dal cielo seconda stagione, la trama

Nel corso del primo appuntamento di RFDS Medici dal cielo 2, la squadra deve fare i conti con le conseguenze della mancanza di personale. I vari protagonisti, dunque, sono costretti a spingersi oltre i propri limiti per far fronte a tutte le emergenze. In particolare, nel bel mezzo del caos dovuto allo svolgimento del rodeo di White Cliffs, il protagonista è chiamato a far fronte ad un drammatico incidente stradale, che ha causato numerosi feriti.

Spoiler finale

Nell’episodio successivo della seconda stagione della serie, invece, Pete scopre che un intervento da lui eseguito durante il White Cliffs ha delle importanti ed imprevedibili ripercussioni. La squadra, in seguito, è chiamata per svolgere un intervento con protagonista una donna gravemente ferita. Il marito della vittima ha una personalità instabile e potenzialmente pericolosa. A causa della situazione delicata, i personaggi principali sono costretti a mantenere il massimo riserbo su ciò che hanno fatto.

RFDS Medici dal cielo seconda stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante RFDS Medici dal cielo 2, serie tv i cui primi due appuntamenti sono trasmessi dalle 21:15 circa su Sky Serie ed in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Sky Go.