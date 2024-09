The Penguin dal 20 settembre su Sky Atlantic: trama, cast e curiosità

Venerdì 20 settembre, su Sky Atlantic, rete visibile sul canale 110 di Sky, esordisce The Penguin. La serie tv, fra le novità più attese della stagione, è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:20.

The Penguin, regista e dove è girata

The Penguin, produzione originale degli Stati Uniti, è una serie realizzata dalle società 6th & Idaho, DC Studios, Warner Bros. Discovery e Dylan Clark Productions. Ideata da Lauren LeFranc, il titolo è proposto, nel nostro paese, in contemporanea con gli USA. Qui, infatti, il primo appuntamento è andato in onda nella serata di ieri, 19 settembre, sull’emittente HBO.

La prima stagione è composta da otto episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa 50 minuti. Salvo modifiche improvvise di programmazione, Sky ne propone uno alla settimana, nel prime time del venerdì. La trama è scritta dalla già citata Lauren LeFranc, mentre la regia è firmata da Helen Shaver e da Craig Zobel. Le riprese si sono svolte in varie località degli Stati Uniti.

The Penguin, la trama

La trama di The Penguin è ambientata solamente una settimana dopo i fatti narrati durante il film The Batman, diretto da Matt Reeves e rilasciato nei cinema mondiali nel 2022. Il protagonista della storia è Oswald Oz Cobb, interpretato da Colin Farrell. Quest’ultimo vive a Gotham City, dove è conosciuto con il soprannome di Pinguino, dovuto soprattutto al suo atteggiamento titubante e al suo aspetto goffo.

In città si respira un clima di grande tensione. La guerra fra le gang locali è giunta al culmine con l’omicidio di Carmine Falcone, boss della mafia. Il posto di quest’ultimo è stato preso da Alberto, giovane spacciatore che non sembra in grado di gestire il potere. Il suo autista è proprio Oswald.

Spoiler finale

Il personaggio principale, in The Penguin, entra nel rifugio segreto di Carmine con l’obiettivo di rubare i tanti preziosi nascosti nella cassaforte. Mentre sta leggendo un elenco con alcuni vip coinvolti negli affari illeciti, è sorpreso da Alberto. Fra i due nasce un violento scontro fisico, destinato a cambiare per sempre la vita di Oswald.

The Penguin, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Penguin, il cui primo appuntamento è trasmesso nel prime time di venerdì 20 settembre su Sky Atlantic e in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.