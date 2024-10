Temptation Island, la puntata dell’8 ottobre: Anna ed Alfred escono separati

Martedì 8 ottobre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island. L’appuntamento si è aperto con il falò di confronto, decisamente molto atteso, fra Anna ed Alfred.

Temptation Island 8 ottobre, Anna ed Alfred escono separati

A Temptation Island della scorsa settimana, Alfred ha capito di provare qualcosa per la single Sofia. Tale consapevolezza lo ha portato ad ammettere di non essere più interessato alla fidanzata Anna, motivo per il quale ha chiesto il falò. In esso, Alfred ha confessato che già da tempo non era più innamorato della compagna e, in lacrime, le ha chiesto scusa: “Non ho avuto una famiglia, la mia gratitudine per te non finirà mai“.

L’uomo ha ammesso di aver avuto bisogno di avvicinarsi ad un’altra persona per capire ciò che veramente provava. La fidanzata, dopo la furia iniziale, ha augurato al fidanzato ogni bene, affermando di non volerci avere più niente a che fare. Per tale motivo, i due escono dal programma separati. Alfred, dopo il falò, ha espresso la volontà di conoscere Sofia.

Alfonso sempre più vicino a Silly

In seguito, la puntata dell’8 ottobre di Temptation Island si è concentrata su Alfonso e Federica. Lui è sempre più vicino alla tentatrice Silly. Quando la fidanzata si avvicina a Stefano, al punto da dormirci insieme nella spiaggia, Alfonso ha una reazione molto forte, colpendo tutto ciò che trova all’interno del villaggio.

Dopo la separazione della scorsa settimana, Valerio ha chiesto alla produzione di poter effettuare un secondo falò di confronto “straordinario” con Diandra. L’uomo ha compreso di aver sbagliato con la fidanzata e, con una lunga lettera, ha provato a rimediare. Nel messaggio, lui esprime tutto il suo amore verso di lei, al punto da manifestare l’intenzione di avere un figlio insieme. I due, alla fine, si lasciano andare ad un lungo abbraccio ed escono insieme.

Temptation Island 8 ottobre, Giulia e Mirco

Infine, a Temptation Island dell’8 ottobre si è parlato a lungo di Giulia e Mirco. Lei si è avvicinata al single Bruno, con il quale ha criticato duramente il fidanzato, definendolo “tirchio” ed ammettendo di non sapere se è ancora innamorata. Alla fine, lei, parlando con le colleghe, comprende di provare dei forti sentimenti verso di lui, motivo per il quale ha chiesto un falò di confronto. Lui, però, rifiuta: “Ho bisogno di tempo, voglio dare la priorità a me stesso“.

Giulia, apprendendo tale rifiuto, medita di abbandonare il programma ma è trattenuta da Bruno. Mirco, invece, propone alla single Alessia di partire per un weekend insieme. Lei, non appena lo viene a sapere, va su tutte le furie: critica Mirco perché “tirchio” e, dopo aver lanciato qualche frecciatina anche alla suocera, palesa la volontà di cercarsi un uomo “ricco”. Bisciglia, allora, decide di raggiungere Mirco ed Alessia per metterli al corrente della situazione.